Anciennement membre de l’inspection générale de la Banque Natixis après un passage à la direction de la gestion d’actifs de l’AMF, Alphonsine a désormais la charge de l’adéquation de l’activité d’investissement et des solutions financières de Myria AM avec les dispositions administratives, réglementaires et législatives en vigueur. De même, elle assure, auprès des équipes, la mise en place, le suivi et la coordination des dispositifs de gestion des risques financiers et réglementaires.

« Alphonsine bénéficie d’une excellente connaissance des marchés et de l’environnement réglementaire de la gestion d’actifs. À ce titre, elle sera amenée à jouer un rôle essentiel pour permettre à nos équipes de gestion de continuer à opérer de manière sereine et sécurisée au service des intérêts de nos clients » commente Pierre Bismuth, directeur général de Myria AM.

Biographie :

Alphonsine Amoussou, 29 ans, est titulaire d’un Master 2 en Finance de l’Université Paris II Panthéon-Assas et du Certified International Investment Analyst (CIIA) délivré par la SFAF.

Après plusieurs stages à la Société Générale et Rothschild & Co, elle débute sa carrière en 2014 en tant qu’analyste agrément à la direction de la gestion d’actifs de l’AMF, avant de prendre la charge d’un portefeuille de sociétés de gestion au sein du même département en 2017. En mai 2020, Alphonsine Amoussou rejoint Natixis en tant qu’Inspectrice de Banque.

Depuis octobre 2021, elle est Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) de Myria AM, la société de gestion du groupe UFF.