Première plateforme d’investissement dans l’économie réelle à destination des investisseurs privés et professionnels, Alphacap offre des solutions d’investissement performantes rigoureusement sélectionnées : immobilier, private equity, infrastructure, dette privée, une expérience 100% digitale et des frais réduits !

Son ambition : démocratiser les investissements non cotés habituellement réservés aux professionnels et aux plus fortunés

Encore peu connus des épargnants car traditionnellement réservés aux plus fortunés et aux professionnels, les investissements non cotés (immobilier, private equity, dette privée, infrastructures) tendent à se créer une place dans le patrimoine des Français les plus éduqués financièrement.

Cette classe d’actifs est en effet un excellent outil de diversification, qui possède de nombreux atouts : faible corrélation avec les marchés financiers, moindre volatilité, transparence accrue quant à l’utilisation des fonds levés et rendements potentiellement plus importants en raison d’une moindre liquidité.

Ils permettent aussi aux investisseurs de donner du sens à leur épargne en investissant dans des actifs réels ou en contribuant à la relance économique via nos fonds labélisés “Label Relance”.

Par ailleurs, ces classes d’actifs sont aujourd’hui rendues plus accessibles aux épargnants particuliers. Comme, en témoigne notamment, l’application de la loi Pacte qui élargit la liste des unités de compte éligibles à l’assurance-vie au capital-investissement et sa volonté de réorienter l’épargne des Français vers l’économie réelle.

Pour autant, une majorité des investisseurs se voient conseillés d’investir 100% de leur allocation dans des actifs cotés, et très rarement dans les actifs réels. Pour les plus autonomes d’entre eux qui ne souhaitent pas solliciter l’aide d’un conseiller, l’offre en non coté est aujourd’hui tellement complexe qu’il leur est très difficile de s’y retrouver.

“Forts de ce constat, nous avons décidé de lancer Alphacap, une plateforme d’investissement digitale spécialisée sur les actifs non cotés. Les fonctionnalités permettent aux investisseurs de devenir autonomes dans leur allocation, souscription et suivi de participation. Avec un seul questionnaire, l’investisseur peut ouvrir une assurance vie, un plan épargne retraite et souscrire à une SCPI en quelques clics. Notre objectif est de rendre plus lisible l’offre existante sur le non coté et d’aider l’épargnant à la constitution d’un capital ou la recherche de revenus complémentaires", annonce Souleymane-Jean Galadima, directeur général d’Alphacap.

Placer son épargne en toute transparence

Alphacap propose des véhicules d’investissement accessibles à partir de 500 euros tels des fonds immobiliers (SCPI, OPCI, supports immobiliers en unité de compte), d’infrastructure, de Private Equity (FCPR, FPCI, FPS) ou de dette privée. Tous les fonds, contrats d’assurance vie et plans épargne retraite proposés sur la plateforme ont été rigoureusement sélectionnés par le comité d’investissement d’Alphacap.

L’utilisateur peut aussi comparer les différentes solutions d’investissement proposées par la plateforme. Fiche de synthèse, base documentaire et juridique, frais d’entrée, frais de gestion, variation de la valeur liquidative, fiscalité, performance, structuration, etc. : toutes les données sont accessibles par un système d’affichage simplifié et permettent à l’épargnant d’investir à moindre frais dans ces véhicules en toute transparence.

“Avec son interface claire et intuitive, son parcours d’inscription simplifié et son accompagnement à chaque étape du parcours de l’épargnant, Alphacap fait le pari de devenir la première plateforme spécialisée sur les investissements non cotés dans les trois prochaines années. Notre objectif est d’atteindre les 30 millions d’euros d’encours conseillés d’ici la fin de l’année”, précise Baptiste Saint-Martin, président d’Alphacap.

Les deux fondateurs cumulent à eux deux plus de 25 années d’expérience sur les secteurs de l’investissement non coté avec une forte culture tech et digitale. Baptiste Saint-Martin dispose de plus de dix ans d’expérience dans la gestion d’actifs. Il a notamment cofondé la startup Leasyt et est à l’initiative de la première tokenisation de fonds immobilier sur la blockchain. Souleymane-Jean Galadima est l’ex-directeur général et cofondateur de Wiseed Immobilier, plateforme de crowdfunding en ligne.