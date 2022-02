Avec 2.5 millions d’euros collectés au dernier trimestre 2021, Alphacap est la première plateforme d’investissement dans l’économie réelle à destination des investisseurs privés. Cette première année confirme la pertinence de sa stratégie sur les investissements non cotés. C’est donc avec plus de 40 solutions d’investissements sélectionnées et distribuées en 2021 que l’entreprise souhaite démocratiser son approche à des investisseurs non professionnels. Une approche qui consiste à proposer des fonds dont les stratégies sont habituellement réservées aux investisseurs institutionnels.

2021, l’année phare pour les fonds non cotés

Malgré une situation sanitaire encore fragile, l’année 2021 fut exceptionnelle pour le capital investissement. Les fonds non cotés en Europe ont aussi le vent en poupe auprès des professionnels en quête d’une moindre volatilité et de diversification, avec un bond de 60% de prises de participation pour atteindre 754,5 milliards d’euros* investi en 2021.

Dans ce contexte, qu’Alphacap, fondée en 2020 par deux spécialistes du conseil financier, Baptiste Saint-Martin et Souleymane-Jean Galadima, souhaite démocratiser les investissements non cotés.

Avec un ticket moyen sur 2021 de 95.000€ et plus d’1 million d’euros collectés par mois depuis son lancement, Alphacap témoigne donc de la pertinence de son offre. Alphacap apporte un œil nouveau sur ces solutions d’investissement et surtout s’attache à conseiller et former ses clients. L’entreprise, par la performance et la simplicité de son service, espère permettre à tous d’accéder aux fonds non cotés.

2022, une diversification nécessaire pour combattre l’inflation

Pour beaucoup d’analystes, la volatilité des marchés sera nettement plus élevée en 2022 qu’en 2021, malgré la poursuite de la lutte contre l’inflation. Pour les épargnants, se projeter reste difficile de par l’incertitude fiscale à l’égard de la présidentielle et une sortie de crise encore floue. Alphacap conseille donc une diversification indispensable sur le non-coté. Sa sélection rigoureuse des meilleures solutions du marché et sa politique de transparence sur les frais offrent les conditions idéales pour des performances cibles élevées et partiellement décorrélées des marchés financiers.

“21 % du patrimoine des familles les plus fortunées est composé d’actifs non cotés, contre 5 % pour la moyenne des épargnants. Alphacap souhaite apporter à tout investisseur, quel que soit son profil, l’opportunité d’investir dans des solutions d’investissement non cotées (immobilier, private-equity, dette privée, infrastructures) qui sont rigoureusement sélectionnées par nos soins.” indique Souleymane-Jean Galadima, cofondateur et Directeur Général.

Un oeil sur l’avenir de l’investissement

Pour 2022, Alphacap continue d’aligner ses objectifs sur les attentes de ses clients. La performance de ses fonds est liée à une sélection extrêmement rigoureuse. De l’analyse de la société de gestion jusqu’à la solution d’investissement tout en passant par le track-record des gérants. Ces critères stricts de sélection développés par les équipes d’Alphacap, associés à une technologie permettant de réduire les frais permettent d’améliorer les performances cibles des investisseurs.

Alphacap efface aussi les freins administratifs grâce à des outils innovants qui permettent d’automatiser les tâches administratives les plus répétitives, chronophages et coûteuses. En accord avec la réglementation MIFID2, cette solution accessible 7j/7, 24h/24 et 100% digitale via un seul tableau de bord procure un accès centralisé et sécurisé aux clients d’Alphacap pour suivre leurs investissements.

Toujours dans un souhait de proposer de nouvelles solutions de diversification, Alphacap Digital Asset Management, filiale d’Alphacap, qui a pour ambition de s’enregistrer en tant que PSAN, compte proposer en 2022 une offre de gestion sous-mandat en crypto-monnaies à ses investisseurs. La poursuite de la croissance du marché des cryptos en fait un secteur prometteur qu’Alphacap souhaite proposer à sa clientèle désireuse d’être accompagnée dans l’exposition à cette classe d’actif.