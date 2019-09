Paul bénéficie de 15 années d’expérience au sein d’institutions financières globales, régionales et locales à travers l’Asie. Paul apportera son expertise en matière de modèles opérationnels, de stratégie commerciale ainsi qu’en distribution de fonds et expérience client.

L’équipe d’Alpha en Asie-Pacifique est en forte croissance et Paul contribuera au développement du cabinet à travers l’Asie. Auparavant, Paul a occupé durant 5 ans le poste de Directeur Général Asie-Pacifique chez Greenwich Associates.

Chez Greenwich Associates, Paul a œuvré aux besoins des plus grandes banques d’investissement ainsi que des gestionnaires d’actifs à travers l’Asie-Pacifique. Sous sa direction, l’entreprise s’est notamment développée en Inde et au Moyen-Orient, tout en consolidant sa présence en Asie du Sud-Est et en Chine en collaborant avec des acteurs régionaux et locaux.

Diplômé de l’Université de Cambridge, Paul a débuté sa carrière chez Oliver Wyman, où il a évolué pendant 9 années au sein de différentes practices du cabinet.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Paul au sein d’Alpha FMC. Son expérience et sa connaissance de la Région Asie-Pacifique va assurément contribuer au rayonnement international d’Alpha FMC. » commente Luc Baqué, Directeur Général Europe d’Alpha FMC.

« Rejoindre l’équipe d’Alpha en Asie a été une décision naturelle, tant pour son expertise en Asset Management que Alpha met à disposition de ses clients que pour sa forte culture d’entreprise. Je me réjouis de faire partie de l’équipe Alpha et de contribuer à l’expansion du bureau en Asie Pacifique » indique Paul Tan, Directeur Asie-Pacifique d’Alpha FMC.