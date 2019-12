Mike possède plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs et dans le Conseil. Il a notamment accompagné les plus grands gestionnaires d’actifs Américains dans la création stratégies commerciales, la définition de nouveaux modèles opérationnels ainsi que dans l’évaluation et la mise en œuvre de solutions digitales, tout particulièrement dans le domaine de la distribution.

Avant de rejoindre Alpha, Mike était Associé chez Oliver Wyman (2016-2019) au sein de la practice Gestion d’Actifs et Banque Privée et dans ce cadre il a notamment mené des missions stratégiques auprès de Natixis, State Street et Massachusetts Financial Services.

Mike a démarré sa carrière au sein de gestionnaires d’actifs, ou il a codirigé les activités de produits financiers et d’épargne salariale et de chez Wellington Management (2008-2012). Il a également codirigé chez Fidelity Investment l’activité de fonds d’investissement (2006-2008).

Mike est titulaire du CFA et possède un MBA en Stratégie de l’Université du Michigan.

“En rejoignant Alpha, Mike nous aidera à poursuivre notre croissance rapide et à renforcer nos équipes aux Etats-Unis, en particulier dans les domaines de la distribution et des produits d’investissement. De plus, son expérience en gestion d’actifs complète les expertises métiers de notre équipe d’Associés au sein du groupe Alpha FMC.” indique Luc Baqué, Directeur Général Europe d’Alpha FMC.

“La grande expertise métier et technologique d’Alpha, ainsi que les 400 consultants exclusivement dédiés à la gestion d’actifs ont clairement motivé ma décision de rejoindre le groupe. Je suis ravi d’apporter ma contribution au bureau de Boston et de développer notre clientèle américaine.” complète Mike Hanus, Associé chez Alpha FMC US - Bureau de Boston.