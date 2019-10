Responsable de la practice Asset management chez Bossard (1995-2002) puis Accenture (2015-2019), Arnaud a mené des projets de stratégie et de transformation en s’appuyant notamment sur le déploiement des nouvelles technologies.

Arnaud a également travaillé chez Fitch Ratings (2003-2007) en tant que responsable global des activités de notation dans la gestion d’actifs, puis chez Dexia AM (2009-2012) en tant que responsable de la stratégie avant d’y conduire des activités marketing et commerciales. Enfin plus récemment, Arnaud a occupé le poste de Directeur Général de Vigeo Eiris, agence spécialisée sur l’ESG.

Titulaire d’un Master II Banque et Finance (1990) de l’université Paris Dauphine, Arnaud est membre de l’Institut des Actuaires Français (IAF) depuis 1994.

“Nous sommes ravis d’accueillir Arnaud au sein du bureau parisien d’Alpha FMC. Sa grande expérience et sa connaissance de l’Asset Management particulièrement sur le segment ESG sera un véritable atout pour nous.” explique Luc Baqué, Directeur Général Europe d’Alpha FMC.

“Je suis ravi de rejoindre Alpha FMC et ses équipes, afin de contribuer à la forte croissance du Groupe et de travailler étroitement avec des consultants bénéficiant d’expertises reconnues en matière d’Asset et de Wealth Management sur toutes les composantes de la chaîne de valeur de nos clients ” commente Arnaud de Batz, Associé chez Alpha FMC France.