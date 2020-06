Cotée sur le Nasdaq aux Etats-Unis et sur et sur le marché réglementé Euronext à Paris, Erytech est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des formes sévères de cancer et des maladies orphelines.

« Cette ligne de financement permet à Erytech de bénéficier de conditions adaptées pour préserver au mieux les intérêts de la Société et de ses actionnaires, alors que la Société entre dans la dernière étape de ses développements cliniques avancés. La nature zéro coupon des obligations, la décote limitée lors de la conversion en actions ainsi que le nombre réduit de BSA attachés aux obligations témoignent d’un alignement d’intérêt clair entre Erytech et Alpha Blue Ocean. » déclare Eric Soyer, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier d’Erytech

« La technologie d’encapsulation d’Erytech est selon nous l’une des alternatives thérapeutiques les plus prometteuses pour les traitements à forte toxicité ou les médicaments de délivrance difficile, et permet d’espérer de s’adresser à une large gamme de maladies actuellement sans solution thérapeutique efficace. Nous sommes ravis de participer au développement d’une société à la pointe de cette recherche et dont la mission s’accorde parfaitement à celle d’ABO : engagés pour un meilleur futur » ajoute Pierre Vannineuse, Directeur Général d’Alpha Blue Ocean