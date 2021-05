Almaviva Santé poursuit sa dynamique de croissance en entrant en négociation exclusive avec la Clinique Floréal à Bagnolet. Fidèle à sa stratégie de densification régionale avec 19 établissements en Île-de-France, 17 en région Sud et 5 en Corse, Almaviva Santé souhaiterait renforcer son implantation en Seine-Saint-Denis grâce au rapprochement avec la Clinique Floréal qui développe des spécialités comme la cancérologie, la chirurgie digestive, l’ophtalmologie, l’urologie, la cardiologie, l’accueil des urgences, le SOS mains.

« Almaviva Santé, souhaite apporter aux patients et aux praticiens de Seine-Saint-Denis une expertise médicale éprouvée ainsi que sa capacité d’investissement et de développement pour renforcer une offre de soins de proximité. Les complémentarités entre les spécialités exercées à la Clinique Floréal et dans les établissements proches de celle-ci sont naturelles et permettraient de bâtir un projet médical de grande qualité », précise Yann Coléou, président d’Almaviva Santé.

A l’issue de l’opération envisagée, Almaviva Santé gèrerait 42 établissements en Île-de-France, en région Sud et en Corse, sous réserves des étapes réglementaires.

« Nous avons choisi Almaviva Santé pour assurer le développement de la Clinique Floréal et des pôles d’excellence de notre territoire de santé. Au terme de l’opération envisagée, Almaviva Santé poursuivrait l’œuvre de deux générations de dirigeants. Animé par des valeurs humaines proches des nôtres, Almaviva Santé permettrait de continuer à proposer une prise en charge de proximité et de qualité aux habitants de Bagnolet et des communes voisines », ajoutent Jean-Jacques et Jean-Philippe Gambaro, respectivement président et directeur général de la Clinique Floréal.

La Clinique Floréal

Créée en 1966 par un groupe de médecins, la Clinique Floréal a été reprise par Jean-Jacques Gambaro et sa famille en 2003. Elle offre 144 lits et places sur plus de 6 500 m2 de plateaux techniques dans toutes les disciplines médicales et chirurgicales, y compris la cancérologie, la cardiologie, la réanimation, l’imagerie et l’accueil des urgences 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Elle dispose d’un centre de chimiothérapie, d’un service de médecine oncologique et d’une unité de soins palliatifs, qui complètent la prise en charge chirurgicale du cancer et le pôle d’imagerie dédié.

Aujourd’hui, ce sont près de 100 praticiens et 200 salariés qui assurent un service d’urgence avec environ 30 000 passages et la prise en charge médico-chirurgicale d’environ 15 000 patients par an.

Almaviva Santé est un opérateur de santé privé présent en Île-de-France, en région Sud et en Corse. Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et hospitalisation à domicile.

1 600 médecins libéraux et 4 800 salariés travaillent dans les 41 établissements où 420 000 patients sont pris en charge chaque année.