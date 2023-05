Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des principaux gérants actifs au monde, annonce aujourd’hui qu’il soutiendra une résolution d’actionnaire lors de l’assemblée générale annuelle de Glencore. Celle-ci exhorte l’entreprise à divulguer la façon dont sa production de charbon thermique s’aligne sur les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi que la manière dont elle vise à aligner les dépenses d’investissement associées.

Matt Christensen, Global Head of Sustainable et Impact Investing chez AllianzGI, commente : « En amont de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de Glencore plc, le 26 mai 2023, nous avons l’intention de voter en faveur de la motion exhortant la société à divulguer la façon dont sa production de charbon thermique s’aligne sur les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi que la manière dont elle vise à aligner les dépenses d’investissement associées (point 19). C’est en raison du manque de transparence sur ces points qu’AllianzGI n’a pas pu soutenir le plan climatique proposé par la direction (point 13).

Au vu de la contribution matérielle du portefeuille de charbon thermique à l’ensemble de l’activité, AllianzGI estime qu’ il est impératif de comprendre le degré d’exposition de Glencore au risque de transition.

Nous notons les progrès réalisés par Glencore ces dernières années dans des domaines tels que la gestion des émissions de méthane, l’amélioration de la transparence et l’approche d’une transition juste. Nous reconnaissons l’inclusion du Scope 3 dans les objectifs de réduction des émissions, mais nous attendons plus de détails sur la manière dont les plans de production de charbon thermique et les dépenses d’investissement sont alignés sur l’accord de Paris. Ce point est essentiel car il nous fournirait des informations précieuses pour mieux comprendre le modèle de création de valeur à long terme de l’entreprise.

Enfin, parallèlement à la prise en compte par Glencore d’un « double objectif », nous sommes également conscients de l’impact environnemental de ses activités, et plus particulièrement de son portefeuille de charbon. L’extraction du charbon thermique présente un risque d’impact élevé sur la biodiversité. Les mines de charbon peuvent être situées à proximité de zones à forte biodiversité et pourraient donc perturber l’intégrité des écosystèmes. En outre, le processus d’extraction, et en particulier les approches à ciel ouvert, ainsi que la combustion du charbon peuvent libérer des polluants dans l’air et dans l’eau, ce qui a un impact supplémentaire sur la santé des écosystèmes environnants. Dans l’ensemble, outre la gestion du risque de transition de leurs actifs, nous attendons de Glencore qu’elle continue à faire preuve d’une gestion responsable, en atténuant ses externalités environnementales négatives. »