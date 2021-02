Ce lancement fait suite à la clôture finale d’Euro Core Fund et de Allianz Resilient Credit Euro Fund, qui ont collecté ensemble plus d’1 milliard d’euros.

Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des principaux acteurs mondiaux de la gestion active, annonce le lancement prochain de la stratégie Allianz Resilient Opportunistic Credit (AROC). Cette stratégie sera une extension de l’offre existante d’AllianzGI en matière de dette d’infrastructure et permettra aux investisseurs institutionnels d’accéder à l’ensemble de la gamme des secteurs de la dette d’infrastructure, allant de l’infrastructure Core (par exemple, les services publics réglementés) à l’infrastructure Core++/Value-add (par exemple, la technologie énergétique de nouvelle génération).

AROC recherchera un profil de crédit moyen du portefeuille cible de B+ et investira dans des actifs réels, en se concentrant sur les entreprises à forte intensité en capital liées aux infrastructures et présentant des barrières à l’entrée/sortie élevées. La stratégie investira dans les pays de l’OCDE, en mettant l’accent sur l’Espace économique européen et le Royaume-Uni, et comportera une stratégie ESG intégrée avec une forte atténuation des risques ESG.

Cette dernière offre de la plateforme de dette d’AllianzGI pour les infrastructures, qui a réalisé plus de 18 milliards d’euros d’investissements depuis 2013, sera dirigée par Tom Lees, qui a rejoint AllianzGI en janvier 2021 en tant que Gérant senior. Tom Lees dispose de plus de 17 ans d’expérience dans les domaines de l’infrastructure equity, du conseil en matière de dette, du conseil en notation, des fusions et acquisitions, du financement à effet de levier et des marchés de capitaux de dette. Dans son nouveau rôle, Tom fera également partie de la plate-forme globale de la dette d’infrastructure et sera responsable de l’origination et de l’exécution de transactions à plus grande échelle, ainsi que membre de tous les comités d’investissement dans le cadre de nos stratégies de dette d’infrastructure. Tom rejoint AllianzGI en provenance de BNP Paribas et a précédemment occupé des postes chez Borealis Infrastructure (maintenant OMERS Infrastructure), J.P. Morgan et Dresdner Kleinwort.

La stratégie AROC vise à compléter l’offre existante d’AllianzGI en matière de dette d’infrastructure, qui comprend Allianz Infrastructure Debt Euro Core Fund et Allianz Resilient Credit (ARC) Euro Fund.

Ces deux fonds ont été clôturés au quatrième trimestre 2020, Euro Core Fund ayant levé 745 millions d’euros et ARC Euro Fund 397 millions d’euros. Allianz Euro Core est un fonds longue durée, qui offre des flux de trésorerie stables de qualité, principalement pour la gestion de l’actif et du passif de nos clients.

Le fonds ARC Euro vise une durée beaucoup plus courte (8 ans) et offre aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs actifs avec des dettes d’infrastructure à rendement plus élevé mais stables, dans la gamme des crédits croisés. La nouvelle stratégie vise une durée d’environ 6 ans et une amélioration du rendement.

Claus Fintzen, CIO de la dette d’infrastructure chez AllianzGI, déclare : « Je suis enthousiaste à l’idée de pouvoir tirer parti du succès de la plate-forme de dette d’infrastructure d’AllianzGI en lançant cette nouvelle stratégie qui complète le spectre du crédit. La stratégie AROC permettra aux investisseurs d’avoir accès à la gamme complète des secteurs de la dette d’infrastructure ainsi qu’à des dettes d’infrastructure à rendement plus élevé. Grâce à cette extension de notre offre de dette d’infrastructure, les investisseurs bénéficieront de la position de leader mondial d’AllianzGI en matière de dette d’infrastructure, de sa réputation, son expérience et ses capacités à trouver des financements ».