Afin de renforcer son engagement en matière d’investissement responsable et d’accélérer son ambition d’être un leader dans ce domaine, AllianzGI remodèle la structure de son équipe dédiée, sous la direction de Matt Christensen, Responsable mondial de l’investissement responsable et à impact, et la renforce avec deux nouvelles recrues.

Cette nouvelle structure crée trois piliers, qui permettront à AllianzGI de pousser toujours plus loin les limites de l’investissement responsable pour ses clients.

Tout d’abord, une nouvelle équipe, « Sustainability Methodologies & Analytics », innovera dans le domaine des données ESG grâce à des technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle et le traitement du langage naturel, afin de soutenir la recherche, développer de nouvelles méthodologies dans l’ensemble des classes d’actifs et élaborer des solutions pour les clients. L’équipe supervisera également les efforts d’intégration ESG d’AllianzGI, la méthode de notation ESG et développera l’ensemble des données pour la stratégie climatique.

Matt Christensen, Responsable mondial de l’investissement responsable et à impact, commente : « Nous avons de fortes ambitions en matière de réduction des émissions de carbone, et la nouvelle équipe jouera un rôle déterminant dans la transformation de la voie définie par les Net Zero Initiatives en objectifs opérationnels pour les investisseurs et en rapports complets pour nos clients. »

Thomas Roulland dirigera l’équipe « Sustainability Methodologies & Analytics ». Il sera secondé par Julien Bertrand en tant qu’analyste ESG pour les méthodologies et les analyses. Tous deux viennent d’Axa IM, où Thomas Roulland était responsable des solutions d’investissement responsable, des modèles et des outils, et Julien Bertrand travaillait comme analyste ESG.

Le deuxième pilier est constitué par la nouvelle équipe « Sustainability Research & Stewardship ». Elle gérera la recherche thématique et la stratégie d’engagement, sous la direction de Mark Wade qui était auparavant codirecteur de la Recherche Crédit. Isabel Reuss continuera à diriger l’équipe « Sustainability Research », qui développera également une approche thématique sur les sujets du climat, des frontières planétaires et du capitalisme inclusif. Antje Stobbe, membre de l’équipe « Sustainability Research » depuis 2019, est promue Head of Stewardship et dirigera les activités d’engagement et de proxy voting d’AllianzGI à l’échelle mondiale. Isabel et Antje codirigeront l’approche « Climate Engagement with Outcome », qui vise à dialoguer avec les entreprises en transition vers une économie à faible émission de carbone.

Enfin, un Sustainable Investment Office sera chargé d’élaborer les stratégies et les politiques globales d’AllianzGI en matière d’investissement durable, de produits responsables et de coordination des thèmes transversaux liés à la durabilité au sein de l’entreprise. L’équipe sera dirigée par Nina Hodzic, qui était directrice de l’intégration et des solutions ESG depuis 2019.

Matt Christensen ajoute : « Cette nouvelle structure met l’accent sur l’importance des données ESG tandis que la technologie nous offre une configuration de recherche revisitée. Un Cabinet dédié à l’investissement responsable contribuera également à accélérer notre volonté d’intégrer la durabilité dans l’ensemble du groupe. La mise en place de cette équipe nous fournira la plateforme dont nous avons besoin pour nous assurer que nous sommes en mesure de façonner - et non de suivre - le marché dans les années à venir sur des questions cruciales comme le changement climatique et les inégalités sociales. »

Biographies :

Thomas Roulland rejoint AllianzGI après avoir travaillé chez Axa IM, où il était responsable des solutions, modèles et outils d’investissement responsable. Thomas a débuté sa carrière en 2010 en tant qu’analyste middle-office chez B*Capital-BNP Paribas. Il intègre ensuite Allianz Global Investors en tant qu’analyste de performance en 2011, avant de passer chez Axa IM, où il était ingénieur de portefeuille multi-actifs de 2016 à 2019. Thomas est titulaire d’un Master I en marchés de capitaux de l’EDHEC Business School et d’un Master II - Trading & Asset management de l’ESLSCA Business School. Il est titulaire des chartes CFA et CIPM, et est certifié FRM.

Julien Bertrand a débuté sa carrière en tant que chargé de clientèle institutionnelle chez HSBC Global Banking & Markets en 2013, où il est devenu analyste en charge de la relation avec la clientèle des institutions financières non-bancaires & du secteur public en 2015. En 2016, Julien a rejoint Axa IM d’abord en tant que chef de projet ESG & ISR, puis en tant qu’analyste ESG en 2018. Il est titulaire d’une licence en banque, finance et assurance de l’IFC Montpellier et d’un master en marchés financiers de la Paris Graduate School of Management & PPA Business School.

Mark Wade a 27 ans d’expérience dans le secteur. Mark a rejoint Allianz Global Investors en 2017 en tant que responsable de la recherche sur le crédit industriel, puis est devenu co-responsable de la recherche sur le crédit en 2020. Mark a commencé sa carrière dans le groupe de crédit aux entreprises européennes chez Lehman Brothers en 1994. Mark a travaillé successivement chez UBS, Aladdin Capital Management et est devenu responsable de la recherche sur le trading de crédit chez HSBC Bank en 2009. Il a rejoint Rogge Global Partners en 2014 en tant que responsable de la recherche sur le crédit industriel. Mark est titulaire d’une licence en Sciences Naturelles (mathématiques et philosophie) de l’Université de Durham, au Royaume-Uni.

Nina Hodzic a rejoint AllianzGI en 2017 et est devenue directrice de l’intégration et des solutions ESG en 2019. Nina a 17 ans d’expérience dans l’industrie financière. Elle a débuté sa carrière en tant qu’analyste des risques de marché chez ING. Elle a ensuite passé 11 ans chez NN Investment Partners (anciennement ING IM), où elle a occupé différents postes, dont le plus récent était celui de spécialiste ESG senior. Nina est membre du conseil consultatif de LeaderXXchange. Elle est titulaire d’un MSc en économétrie financière (finance quantitative) de l’Université Erasmus de Rotterdam et termine actuellement son diplôme de troisième cycle en gestion de la technologie et de la stratégie à l’ESMT de Berlin.

Isabel Reuss a commencé sa carrière dans le cœur de métier d’Allianz - l’assurance - il y a 34 ans. Elle a rejoint AllianzGI en 1994 en Italie et a géré un fonds de Global Healthcare pendant 10 ans. Isabel a ensuite rejoint l’équipe Convictions en France et en Allemagne en tant que gestionnaire de portefeuille ISR. En 2018, Isabel est devenue responsable mondiale de la recherche ISR chez AllianzGI. Isabel a développé la méthodologie ISR d’AllianzGI, la transition climatique, le reporting ISR et le « Climate Engagement with Outcome ». Elle est titulaire d’un BA de l’université de Stanford et est analyste financière certifiée AIAF et analyste ESG EFFAS.

Antje Stobbe a 24 ans d’expérience dans le secteur financier. Antje a rejoint AllianzGI en 2019 en tant qu’analyste ESG senior. Elle a débuté sa carrière chez Deutsche Bank Research en 1997, où elle a occupé le poste de responsable de la technologie et de l’innovation, puis celui de responsable des secteurs, de la technologie et des ressources. Elle est devenue responsable de la gestion des parties prenantes dans l’équipe des Relations avec les investisseurs de Deutsche Bank en 2013. Elle est diplômée de l’université Georg August de Göttingen et a obtenu un doctorat à l’université Friedrich Schiller de Iéna.