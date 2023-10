Le fonds sera distribué sous forme d’un OPCVM et sera disponible pour les clients d’Europe et d’Asie. Fondé sur l’approche value propre à Voya IM, le fonds Allianz US Large Cap Value investit dans des actions américaines large cap, et dont les valorisations sont considérées comme attractives par les équipes de gestion.

Contrairement à beaucoup d’autres stratégies value, le processus de sélection des actions du fonds Allianz US Large Cap Value repose sur une combinaison unique des ratios de valorisation des sociétés. L’indicateur « Excess Capital Yield » (ECY), au centre du processus, prend en compte les réserves de liquidités, le free cash-flow, les paiements de dividendes et les opportunités possibles d’optimisation du bilan de l’entreprise. Du point de vue de l’équipe de gestion, l’ECY fournit des informations sur les ressources financières qui peuvent être utilisées de manière productive par l’entreprise et permet d’identifier les actions prometteuses via une comparaison sectorielle. Le processus de sélection des titres est accompagné d’autres facteurs d’évaluation qualitatifs et quantitatifs, ainsi que d’une gestion rigoureuse des risques.

Amine Benghabrit, directeur général France, commente : « Nous sommes ravis d’offrir à nos clients un produit d’actions américaines de Voya IM qui a fait ses preuves, en plus du fonds obligataire Allianz US Investment Grade Credit. Avec le fonds à gestion active Allianz US Large Cap Value, nos clients disposent pour leurs portefeuilles d’une nouvelle brique dédiée aux actions US, cœur dans de nombreuses allocations stratégiques d’actifs. »