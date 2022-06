L’accord définitif réaffirme les principaux piliers du partenariat annoncé en mai dernier. AllianzGI est sur la bonne voie pour transférer les équipes d’investissement américaines à Voya Investment Management cet été. Un accord de distribution complet permettra à AllianzGI de devenir le distributeur des capacités de Voya IM, y compris des équipes d’investissement transférées, en dehors des États-Unis et du Canada. Allianz Group prendra une participation de 24 % dans Voya IM.

Allianz Global Investors ("AllianzGI") annonce aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif avec Voya Financial, Inc. concernant le partenariat stratégique communiqué en mai.

Dans le cadre de l’accord, AllianzGI transférera à Voya Investment Management ("Voya IM") des équipes d’investissement et des actifs sélectionnés, qui constituent la majeure partie de ses activités aux États-Unis. En contrepartie du transfert des actifs, Allianz Group recevra une participation de 24% dans Voya IM.

Les équipes Income & Growth, d’actions fondamentales et de placement privé d’AllianzGI, basées aux États-Unis, viendront compléter les capacités et les plateformes d’investissement existantes de Voya IM. Une fois le transfert effectué, les véhicules et les clients américains des équipes d’investissement transférées continueront à être gérés et conseillés par ces équipes.

Une caractéristique importante de cet accord est l’établissement d’un partenariat de distribution stratégique à long terme selon lequel AllianzGI distribuera les stratégies d’investissement de Voya IM en dehors des États-Unis et du Canada, offrant à sa clientèle mondiale une gamme plus large de stratégies d’investissement complémentaires.

Commentant cet accord, Tobias C. Pross, PDG d’AllianzGI, déclare : "L’annonce d’aujourd’hui est une étape significative dans le développement d’un partenariat stratégique important pour AllianzGI, qui nous permettra d’élargir la gamme de stratégies d’investissement gérées aux États-Unis pour les clients du monde entier. Voya IM complète nos propres forces, notre empreinte et notre culture, et nous sommes impatients d’explorer le potentiel de ce partenariat pour les clients des deux sociétés."

L’exécution et l’achèvement définitif des transferts des équipes d’investissement d’AllianzGI à Voya IM devraient avoir lieu avant le 25 juillet 2022.