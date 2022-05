Le fonds Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund II, réservé aux clients institutionnels, effectue son premier closing à 550 millions d’euros.

Le fonds investit aux côtés d’Allianz dans un portefeuille mondial d’investissements en infrastructures de core, core+ et sélectivement value-add en primaire et secondaire ainsi qu’en co-investissements.

Le fonds a été lancé fin 2021 et a depuis attiré 550 millions d’euros d’engagements de la part de clients institutionnels en Europe. AGDIEF II effectuera des investissements conjointement avec Allianz dans un portefeuille mondial diversifié d’investissements en infrastructures core, core+ et sélectivement value-add en primaire auprès de fonds d’infrastructures, en secondaire et en co-investissements. Allianz contribuera en général à hauteur d’au moins 50% du capital pour chaque transaction, ce qui garantit un alignement fort des intérêts avec le groupe. En co-investissant avec Allianz, les investisseurs dans AGDIEF II bénéficieront également d’un accès préférentiel aux opportunités d’investissement et de conditions généralement attractives d’Allianz sur les fonds et les co-investissements.

Les secteurs ciblés par AGDIEF II comprennent l’énergie, la communication et le transport, ainsi que les infrastructures sociales et environnementales. Le portefeuille d’investissement vise à être diversifié en termes de secteurs, de régions et de nombre d’investissements sous-jacents. En outre, AGDIEF II permet aux investisseurs de bénéficier du leadership ESG d’Allianz*. Le fonds sera classé article 8 selon la réglementation Européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). AGDIEF II poursuivra la stratégie d’investissement réussie de son prédécesseur, Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund, qui avait levé plus d’un milliard d’euros d’engagements en 2020, dont plus de 90 % sont déjà investis.

Yves Meyer-Bülow, Responsable des fonds d’infrastructure et des co-investissements chez Allianz Capital Partners, commente : "Nous sommes reconnaissants de l’intérêt marqué pour AGDIEF II de la part de tant d’existant et de nouveaux investisseurs institutionnels. AGDIEF II vise à fournir des rendements ajustés au risque attrayants pour nos investisseurs en leur offrant une exposition à des fonds d’infrastructure, des transactions secondaires et des co-investissements aux côtés d’Allianz à l’échelle mondial. Notre approche d’investissement se concentre sur des thèmes d’investissement clés, tels que la transformation numérique, la transition énergétique, la mobilité durable et l’économie circulaire.

AllianzGI propose une large gamme de solutions d’investissement et gère environ 93 milliards d’euros d’actifs sur les marchés privés. Allianz Capital Partners gère des actifs d’une valeur de plus de 25 milliards d’euros en fonds propres d’infrastructure qui ont été investis pour le compte des compagnies d’assurance Allianz et d’autres investisseurs.