Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des principaux gérants actifs au monde, annonce le premier closing du fonds Allianz Resilient Opportunistic Credit (AROC). AROC a obtenu un total de 435 millions d’euros d’engagements au premier closing et a une taille cible finale de 750 millions d’euros. Il continuera à lever des fonds en 2022.

Le fonds, lancé en février 2021, cherche un profil de crédit moyen de portefeuille cible de B+ et investit dans des actifs réels, en se concentrant sur les entreprises liées aux infrastructures à forte intensité de capital, avec des barrières élevées à l’entrée/sortie. Le fonds investit dans les pays de l’OCDE, avec un fort accent sur l’EEE et le Royaume-Uni, et dispose d’une stratégie ESG intégrée avec une solide atténuation des risques ESG.

Claus Fintzen, CIO Infrastructure Debt chez AllianzGI, déclare : "Avec plus de 100 transactions dans plus de 20 pays, la demande des investisseurs pour ce nouveau fonds souligne l’importance de la dette d’infrastructure dans les allocations des investisseurs institutionnels. Avec cette extension de notre offre existante de dette d’infrastructure, ce fonds vise à fournir aux investisseurs un accès à notre gamme complète ainsi qu’un accès à la dette d’infrastructure à rendement plus élevé."

Le fonds est géré par Tom Lees qui a rejoint AllianzGI en 2021 et est basé à Londres.