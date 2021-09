Le fonds Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGPDF), destiné aux clients institutionnels, a effectué une première clôture à 500 millions d’euros. AGDPDF permet pour la première fois aux investisseurs institutionnels d’investir aux côtés d’Allianz dans un portefeuille mondial diversifié de fonds de dette privée et de co-investissements. La taille cible du fonds est de 1,5 milliard d’euros.

Allianz Global Investors, l’un des leaders mondiaux de la gestion active, annonce aujourd’hui la première clôture du fonds Global Private Debt Fund (AGDPDF). Ce fonds permet pour la première fois à des investisseurs institutionnels d’investir conjointement avec Allianz dans son programme mondial de dette privée. AGDPDF a suscité un très grand intérêt de la part des investisseurs et opéré sa première clôture deux mois seulement après son lancement, avec des engagements dépassant 500 millions d’euros à la fin du mois d’août. AGPDF investira dans des gestionnaires de fonds de dette privée de premier plan et effectuera des co-investissements avec ceux-ci à l’échelle mondiale. La taille cible du fonds est de 1,5 milliard d’euros.

Allianz, l’un des plus grands investisseurs institutionnels au monde, investit depuis plus de dix ans dans la dette privée pour le compte des compagnies d’assurance Allianz. Au cours de cette période, Allianz a constitué un portefeuille très diversifié dans différents secteurs et régions, représentant 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Pour la première fois, les investisseurs professionnels ont la possibilité de rejoindre les compagnies d’assurance Allianz dans le programme de dette privée du groupe Allianz.

AGDPDF poursuivra les engagements de fonds primaires et de co-investissements à l’échelle mondiale et investira dans des gestionnaires de fonds de premier plan ayant fait leurs preuves. Allianz fournira au moins 50 % du capital investi dans chaque transaction d’AGDPDF, garantissant ainsi un alignement solide des intérêts. AGPDF investira principalement dans la dette des entreprises du marché intermédiaire en Amérique du Nord et en Europe. L’objectif de la stratégie est de construire un portefeuille bien diversifié en termes de géographies, de segments, de millésimes, de secteurs et de types d’entreprises, afin d’obtenir des rendements ajustés au risque attrayants et un rendement en cash significatif.

Sebastian Schroff, Responsable mondial de la dette privée chez Allianz Investment Management et gérant principal chez AllianzGI, déclare : "Nous sommes très heureux d’avoir ouvert pour la première fois le programme mondial de dette privée d’Allianz à nos clients institutionnels. Les investisseurs professionnels bénéficient de notre accès unique au marché et de notre solide expérience en matière d’investissement avec Allianz. AGPDF vise à sélectionner les meilleures opportunités d’investissement possibles au niveau mondial, et nous gérons activement les investissements tout au long de leur cycle de vie en suivant une approche de partenariat à long terme."

Plus tôt cette année, Allianz Capital Partners, qui fait partie d’Allianz Global Investors, a lancé le fonds Allianz Private Equity Fund, qui permet aux investisseurs de participer au programme de capital-investissement d’Allianz.

AllianzGI propose une large gamme de solutions d’investissement alternatifs. AllianzGI gère 88 milliards d’euros d’actifs alternatifs.