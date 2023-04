Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce le closing final du fonds Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF). Ce fonds permet aux investisseurs institutionnels d’investir conjointement avec Allianz dans son programme mondial de dette privée. Grâce au vif intérêt manifesté par les investisseurs institutionnels dans toute l’Europe, AGDPDF, y compris les véhicules de transaction connexes, a levé 3,3 milliards d’euros.

Le fonds a été sursouscrit et a largement dépassé son objectif initial de 1,5 milliard d’euros. L’objectif de la stratégie est de construire un portefeuille bien diversifié à travers les zones géographiques, les segments, les millésimes, les secteurs et les entreprises du portefeuille afin de fournir des rendements ajustés au risque, résistants et attrayants.

AGDPDF cible des engagements de fonds primaires et des co-investissements dans le monde entier et investit dans des gestionnaires de fonds de premier plan. Les portefeuilles d’assurance d’Allianz constituent un solide investisseur d’ancrage de la stratégie et garantissent ainsi un alignement des intérêts. Allianz est l’un des principaux investisseurs dans la dette privée au niveau mondial. Depuis plus de 15 ans, Allianz investit dans des fonds de dette privée pour le compte de ses compagnies d’assurance et a constitué un portefeuille très diversifié de plus de 35 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Marc Smid, Senior Portfolio Manager Private Debt chez AllianzGI, ajoute : « Nous sommes très reconnaissants de la confiance et de l’intérêt que nous portent nos clients, qui bénéficient de notre solide position sur le marché pour accéder à des opportunités de dette privée dans le monde entier. Nous sommes impatients de continuer ce travail pour le compte de nos investisseurs et de poursuivre le développement de notre offre dans cette classe d’actifs. »

L’équipe qui gère le fonds Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF) gère également le fonds Allianz Global Real Estate Debt Opportunities (AGREDO), le fonds Allianz Private Debt Secondaries (APDS) et le fonds Allianz Global Infrastructure and Energy Transition Debt (AGIETD). Le lancement d’une nouvelle stratégie est prévu pour mi-2023.

AllianzGI propose une large gamme de solutions d’investissement et gère environ 85 milliards d’euros [1] d’actifs sur le marché privé.