Allianz Global Investors, l’un des principaux acteurs mondiaux de la gestion active, annonce la nomination de Nathalie Hannon au poste de Commerciale Institutionnels. Au sein de la direction commerciale, et sous la responsabilité de Véronique Boyer, Directrice commerciale Institutionnels, Nathalie aura la charge de la prospection et du suivi d’un portefeuille clients – assurances, mutuelles, fonds de pension, et caisses de retraite.

« Nous sommes ravis de renforcer notre équipe avec une professionnelle de la relation clients Institutionnels telle que Nathalie. De plus, son expertise dans les investissements alternatifs nous permettra de continuer à développer notre offre dans ce segment » commente Amine Benghabrit, Directeur général France.

Avant de rejoindre AllianzGI, Nathalie était Sales Specialist au sein de la plateforme Alternatives et Real Assets d’Amundi Asset Management. Elle a démarré sa carrière en 2010 en tant qu’Investment Specialist Euro Fixed Income & Credit chez Amundi Asset Management. En 2014, elle y devient Sales - Institutional and Sovereign Coverage, poste qu’elle conserve jusqu’en 2017.

Agée de 35 ans, Nathalie est diplômée de l’université Paris Dauphine, où elle a obtenu une licence en Management et Economie puis un Master en Banque, Finance et Assurance.