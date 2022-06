Guillaume Redaud a plus de 20 ans d’expérience sur le marché des financements structurés sur une large gamme de produits, notamment la dette LBO, les financements d’acquisition d’entreprises et les EuroPP. Il était précédemment Directeur dans l’équipe Leverage Finance Mid cap chez BNP Paribas, notamment en charge de la couverture des fonds de dette privée.

Damien Guichard, Responsable de l’équipe d’investissement European Private Credit, commente : « Nous sommes convaincus que l’expérience de Guillaume dans l’origination et la structuration de transactions renforcera la présence d’AGI sur le marché de la dette privée ».

L’équipe d’investissement European Private Credit est basée à Paris et à Munich. Elle a réalisé 70 transactions à travers l’Europe pour un montant de 2,3 milliards d’euros de capital investi pour Allianz et des investisseurs tiers. AllianzGI a récemment annoncé le closing de son fonds European Private Credit II (« EPC II »), après avoir atteint son hard cap à près de 500 millions d’euros. EPC II est déjà investi à plus de 60% en France et en Allemagne. EPC II offre aux investisseurs la possibilité d’investir aux côtés d’Allianz dans des dettes senior de sociétés de taille moyenne en Europe, et plus particulièrement en France et en Allemagne.

Les stratégies sur les marchés privés constituent l’un des quatre piliers de la plate-forme d’investissement mondiale d’AllianzGI, aux côtés des actions, des obligations et des stratégies multi-actifs. Allianz Global Investors gère aujourd’hui plus de 93 milliards d’euros d’actifs alternatifs pour le compte de clients institutionnels et wholesale dans le monde entier.

Guillaume Redaud a démarré sa carrière en 1992 chez CDC/Caisse des Dépôts au département Fixed Income DCM. Il rejoint BNP Paribas en 1997, tout d’abord comme Fixed Income Syndicate Manager, à Paris puis à Londres. En 2001, il devient Equity Syndicate manager, puis rejoint la franchise Mid-market en France en 2004. Guillaume Redaud détient un MBA de Neoma Business School et un MSc Financial and commodities markets de Dauphine.