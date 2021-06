Allianz Global Investors, l’un des principaux gérants actifs mondial, annonce aujourd’hui la nomination de Virginie Maisonneuve au poste de Global CIO Equity. Virginie succède à Steve Berexa qui prendra sa retraite à la fin de l’année 2021.

Virginie, qui rejoint AllianzGI cette semaine, sera basée à Londres, après son retour de Singapour à l’automne. En tant que Responsable de la gestion actions et CIO, Virginie rapportera à Deborah Zurkow, Responsable mondiale des investissements chez AllianzGI.

Virginie apporte plus de 30 ans d’expérience en matière de performance, de direction d’équipe et d’innovation dans le domaine des investissements. Elle a précédemment occupé des postes de gestion de portefeuille et de CIO dans des sociétés telles que Eastspring, Pimco, Schroders, Clay Finlay, Batterymarch, State Street Research et Martin Currie dans différentes parties du monde, notamment à Singapour, New York, Boston, San Francisco et Londres. Au cours de cette période, elle a été pionnière en matière d’investissement dans des domaines tels que la Chine, les thématiques, l’ESG et la lutte contre le changement climatique.

Commentant cette nomination, Deborah Zurkow, Responsable mondiale des investissements, déclare : "AllianzGI dispose d’une importante plateforme Actions, avec des capacités reconnues à travers divers styles d’investissement et de géographies. Pour remplacer Steve Berexa, nous avons cherché un excellent professionnel afin de garantir que notre capacité d’investissement et que notre offre aient toujours une longueur d’avance sur le marché. Virginie répond parfaitement à nos critères : son expérience, son sens de l’innovation et son regard tourné vers l’avenir la placent dans une position privilégiée pour nous aider à développer notre offre client - dans le domaine des actions mais aussi au sein de l’équipe de direction de la société."

AllianzGI gère 160 milliards d’euros d’encours en actions pour des clients particuliers et institutionnels du monde entier. La plateforme actions d’AllianzGI comprend des franchises importantes dans les secteurs de croissance mondiale et européenne, des actions chinoises, de la technologie, y compris l’intelligence artificielle (IA), de l’investissement thématique, avec notamment une gamme de fonds alignés sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU en croissance, et des stratégies systématiques très bien établies. Tous les investissements sont gérés activement et font l’objet d’une évaluation des risques ESG.

Virginie succède à Steve Berexa, qui était Global CIO Equity depuis 2015. Dans le cadre du plan de succession, il restera chez AllianzGI jusqu’à la fin de 2021, date à laquelle il prendra sa retraite après 24 ans passés au sein de la société. Sous la direction de Steve, AllianzGI a développé des outils de collaboration de pointe pour la recherche fondamentale, ainsi que parrainé le développement d’un outil d’aide à la décision basé sur l’IA.