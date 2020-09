Allianz Global Investors, l’un des principaux acteurs mondiaux de la gestion active, vient de nommer Pierre-Antoine Nonotte-Varly au poste de Commercial Institutionnels senior. Au sein de la direction commerciale, et sous la responsabilité de Véronique Boyer, Directrice commerciale institutionnels, Pierre-Antoine sera en charge de la prospection et du suivi d’un portefeuille clients – assurances, mutuelles, fonds de pension, caisses de retraite, banques et asset managers.

« Nous sommes ravis de renforcer notre équipe avec un professionnel de la relation clients institutionnels. Son expérience dans les investissements alternatifs nous permettra de continuer à développer notre offre dans ce segment » commente Amine Benghabrit, Directeur général France.

Avant de rejoindre AllianzGI, Pierre-Antoine était Responsable commercial institutionnels chez Amundi, spécialisé dans les actifs réels et alternatifs (infrastructure, dette privée, private equity et immobilier) depuis 2017. Il a démarré sa carrière en 2009 chez Amundi en tant que Commercial Grands Comptes, tout d’abord en charge des entreprises du CAC40/SBF 120 pour l’épargne salariale, puis en charge d’une mission transverse pour optimiser le PNB de la ligne métier.

Agé de 33 ans, Pierre-Antoine est diplômé de Neoma et certifié CAIA (“Fundamentals of Alternative Investments”).