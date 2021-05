Allianz Global Investors, l’un des leaders mondiaux de la gestion active, annonce ce jour, la troisième clôture de son fonds European Private Credit II, à hauteur de 375 millions d’euros. EPC II a attiré des assureurs et fonds de pension d’entreprises allemands, français, autrichiens et italiens aux côtés des entités du groupe Allianz.

Le fonds EPC II vise une taille cible de 400 millions d’euros avec un plafond de 500 millions d’euros. La clôture finale du fonds est attendue au deuxième semestre 2021. EPC II est exclusivement proposé aux investisseurs institutionnels européens.

"EPC II est idéalement positionné pour accompagner les emprunteurs dans leurs plans de croissance, tout en offrant un couple risque-rendement attractif aux investisseurs institutionnels. La montée en charge du fonds, avec un taux de 23% moins de 6 mois après son lancement, et des rendements supérieurs aux attentes, le démontre", déclare Damien Guichard, Responsable du crédit privé européen chez AllianzGI.

EPC II est l’un des fonds gérés par l’équipe d’investissement European Private Credit. Basée à Paris et à Munich, elle a réalisé 60 transactions à travers l’Europe pour un montant de 1,7 milliard d’euros de capital investi. Sa capacité d’engagement sur chaque transaction excède aujourd’hui 100 millions d’euros compte tenu de ses différents mandats pour Allianz et des investisseurs tiers.

"Après la clôture réussie en 2020 de deux fonds de dette infrastructure (Allianz Euro Core Infrastructure Debt Fund et Allianz Resilient Credit Euro Fund) et d’un fonds de fonds en actions infrastructure (Allianz Global Diversified Infra Equity Fund) pour un total de 2,2 milliards d’euros, le succès de EPC II démontre l’appétit des investisseurs pour les actifs réels et les solutions d’investissement développées par AllianzGl" commente Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés.

Les stratégies alternatives constituent l’un des quatre piliers de la plateforme d’investissement mondiale d’AllianzGI, aux côtés des actions, des obligations et des stratégies multi-actifs. Dans le sillage de la forte croissance des actifs sous gestion depuis la création de ce pilier en 2014, Allianz Global Investors gère aujourd’hui plus de 85 milliards d’euros d’actifs alternatifs pour le compte de clients institutionnels et privés dans le monde entier.