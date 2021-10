Allianz Global Investors a annoncé aujourd’hui le premier closing du fonds Allianz Private Equity Fund (APEF), géré par Allianz Capital Partners (ACP). APEF permet aux investisseurs institutionnels d’investir aux côtés d’Allianz dans le programme mondial de capital-investissement d’ACP. Le fonds a été lancé en février 2021 et a réalisé un 1er closing d’environ 520 millions d’euros levés auprès d’investisseurs institutionnels européens. APEF investira avec des gérants de fonds de private equity mondiaux de premier plan et réalisera des co-investissements avec ses partenaires.

ACP, qui fait partie d’AllianzGI, investit pour le compte des compagnies d’assurance Allianz dans le capital-investissement depuis 25 ans et est l’un des plus grands investisseurs en capital-investissement au niveau mondial. Le portefeuille qui en résulte, largement diversifié par segments stratégiques, secteurs industriels et millésimes, s’étend sur l’Europe, le continent américain et l’Asie.

APEF poursuivra ses engagements de fonds primaires et secondaires et ses co-investissements à l’échelle mondiale et investira avec des gérants de fonds de premier plan ayant un historique solide et pertinent. Tout en restant très sélectif sur un marché vaste et en pleine croissance, l’accent est mis sur le maintien d’un niveau adéquat de diversification par régions, segments stratégiques, secteurs industriels et millésimes, dans le but d’offrir des rendements ajustés au risque attrayants. Allianz fournira au moins 50% du capital global engagé dans chaque investissement poursuivi par APEF, ce qui garantit un alignement fort entre les investisseurs d’APEF et Allianz.

Michael Lindauer, Co-Head of Private Equity chez Allianz Capital Partners, commente : "Nous tenons à remercier nos investisseurs actuels et nouveaux pour leur soutien et leur confiance. Allianz a une forte tradition d’activités dans le capital-investissement depuis 25 ans et détient actuellement plus de 22 milliards d’euros dans cette classe d’actifs à travers un portefeuille mondial équilibré. Nous sommes ravis d’offrir aux investisseurs professionnels la possibilité d’investir aux côtés d’Allianz dans le programme de private equity du groupe. Les investisseurs d’APEF auront l’occasion de bénéficier des attraits de cette classe d’actifs en pleine croissance et son modèle de gestion active."

En août dernier, Allianz Global Investors, avait annoncé le premier closing du fonds Allianz Global Diversified Private Debt Fund qui permet aux investisseurs de participer au programme de dette privée d’Allianz.

AllianzGI offre une large gamme de solutions d’investissement alternatives et gère 88 milliards d’euros d’actifs alternatifs.