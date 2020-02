Deux ans après sa dernière opération de financement, Cityscoot annonce une importante augmentation de capital de 23,6 M€ qui sera complétée, comme lors des levées précédentes, par un financement de la flotte de scooters d’au moins 6 M€, portant ce tour à 30 M€.

Allianz France, partenaire et assureur historique de Cityscoot, s’est associé au fonds Demeter pour mener cette opération aux côtés des actionnaires de Cityscoot, dont le Groupe RATP et la Banque des Territoires. L’objectif est de financer l’ouverture dans deux nouvelles villes européennes en 2020 et d’amener la flotte à 8000 scooters électriques.

« Nous sommes très fiers de participer, grâce à un investissement significatif, au développement international de Cityscoot, une startup ambitieuse que nous soutenons depuis son lancement en 2016. Depuis le début, Allianz France et Cityscoot avancent main dans la main et ont acquis une solide expérience dans le secteur de la mobilité partagée. Allianz France est ravi d’avoir mis son savoir-faire et sa créativité au service de la startup pour offrir une assurance tous risques, une première dans ce secteur, gage de confiance et de sécurité pour tous les utilisateurs de scooters électriques. Cet investissement représente une étape supplémentaire dans notre partenariat avec Cityscoot et dans notre stratégie pour devenir l’assureur de référence de l’économie du partage. Pionnier de l’assurance des nouvelles formes de déplacements, nous voulons incarner dans son ensemble le futur de la mobilité : partagée, à la demande et électrique » explique Julien Martinez, en charge de l’écosystème « Ma Mobilité » et Directeur de la stratégie, de l’innovation et des fusions & acquisitions d’Allianz France.