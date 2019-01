Allianz France et Meridiam, société française d’investissement de long-terme, annoncent le lancement du premier partenariat permettant aux épargnants Français de financer directement des infrastructures et la transition énergétique.

Ce partenariat permettra dès 2019 de proposer aux épargnants de mobiliser et d’orienter leur épargne vers des investissements long terme en actifs d’infrastructures non cotés, essentiels à la croissance, au développement économique et à la transition énergétique.

Ces actifs seraient alors proposés aux clients d’Allianz France sous la forme de fonds au sein des contrats d’assurance vie.

La forme de ce partenariat s’inscrit dans les nouvelles dispositions prévues par le projet de loi PACTE [1] qui facilite l’accès des épargnants individuels à ce type d’investissements. Allianz France pourra ainsi proposer rapidement ce nouveau type de fonds à ces assurés dès lors que la Loi PACTE entrera en vigueur.

Pour les épargnants Français, cette initiative sera une opportunité de diversifier leurs placements d’épargne tout en répondant aux enjeux de financement de grands projets d’infrastructure, de lutte contre le changement climatique, et de soutien à la croissance.

A titre d’illustration, Allianz et Meridiam ont participé au financement de l’extension du Port de Calais ainsi qu’à la mise en place de lignes ferroviaires à grande vitesse ou bien encore la construction de barrages hydrauliques.

Allianz est un investisseur de premier plan dans les projets infrastructures, pour lesquels, il s’appuie notamment sur l’expertise de Meridiam depuis de nombreuses années.

« En tant qu’investisseur institutionnel, nous sommes fiers d’être le premier assureur à proposer un nouveau modèle de financement pour contribuer au financement de l’économie réelle, aux défis de la transition énergétique et du changement climatique. Cette initiative permet de répondre aux besoins émergents d’engagement de nos clients qui souhaitent investir leur épargne utilement et concrètement », explique Matthias Seewald, Directeur des investissements et membre du Comité Exécutif d’Allianz France.

« Avec ce partenariat, les français pourront investir leur épargne pour répondre aux défis climatique, de transition énergétique, et de croissance. Notre approche d’investissement de long terme a la vertu de bénéficier non seulement aux générations d’aujourd’hui qui utilisent nos infrastructures mais aussi à celles du futur qui les utiliseront et en financeront d’autres à leur tour. L’épargne est alors au service de la solidarité intergénérationnelle », déclare Thierry Déau, fondateur et Président directeur général de Meridiam.