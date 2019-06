Amaya de Gorostarzu, co-fondatrice de L’Atelier d’Amaya indique « Plus de dix ans après le début de l’aventure de L’Atelier d’Amaya, nous avons souhaité franchir une nouvelle étape, pour, notamment, donner des ambitions plus fortes à notre développement. Grâce à Oaklins, nous avons pu rencontrer des investisseurs réputés dans l’accompagnement des marques en France et à l’international, qui, pour la plupart, ont montré leur forte motivation pour nous accompagner. Nous sommes aujourd’hui ravies d’écrire une nouvelle page de l’histoire de notre marque avec Vendis Capital, dont l’expérience et l’implication seront de véritables atouts pour mener à bien notre développement en France et en Europe. »

Hadrien Mollard, Partner d’Oaklins France commente « Oaklins est fière d’avoir accompagné les fondatrices de L’Atelier d’Amaya dans leur recherche d’un partenaire pour cette nouvelle phase de développement de leur marque, qui connaît déjà un succès fulgurant depuis quelques années. Laure et Amaya vont pouvoir s’appuyer sur Vendis Capital, un spécialiste reconnu dans l’univers "consumer goods & brands" européen, pour affiner et accélérer leur développement omnicanal. Le tempérament et les qualités des fondatrices, les fondamentaux indéniables de la marque, et ses performances remarquables ont suscité une concurrence très prononcée parmi les investisseurs les plus actifs sur ce segment en France et en Europe. »