Les processus de gestion d’actifs impliquent de nombreuses entités financières, intermédiaires et systèmes de paiement au sein de processus complexes. La technologie blockchain permet de révolutionner la distribution de fonds en réduisant considérablement les délais de traitement et de règlement, tout en offrant un système sécurisé pour les parties prenantes sans point central de défaillance.

Rationalisation sécurisée de la distribution mondiale de fonds via la blockchain En 2020, Allfunds a lancé sa plateforme technologique basée sur la blockchain par le biais d’une nouvelle entité, Allfunds Blockchain. Avec le lancement de cette nouvelle branche d’activité, Allfunds a mis sur le marché une technologie blockchain innovante qui vise à simplifier le secteur de la distribution de fonds au niveau mondial, en assurant une communication instantanée, fiable et sécurisée entre les acteurs du secteur.

Grâce à cet accord, ConsenSys et Allfunds Blockchain combineront les solutions techniques d’Allfunds et ConsenSys Quorum au sein de la plateforme Allfunds Funds Industry. Allfunds Blockchain offre deux solutions distinctes :

Une solution technique : Allfunds Privacy Plugin ajoute des fonctionnalités uniques en plus de ConsenSys Quorum, permettant de gérer la gouvernance des données dans les écosystèmes blockchain.

Une solution commerciale : Allfunds Business Smart Contracts permet de distribuer des fonds sur Allfunds Industry Platform, en proposant de nouvelles fonctionnalités grâce à la technologie blockchain.

Les deux sociétés travaillent ensemble pour développer et soutenir la solution technique d’Allfunds Blockchain en combinaison avec ConsenSys Quorum, une couche de protocole open-source pour développer avec Ethereum. La solution comprend des fonctionnalités avancées de protection des données confidentielles qui permettent aux utilisateurs d’un réseau blockchain de contrôler, en temps réel, qui est autorisé à consulter chaque information. La solution permet également de gérer de manière fine les nœuds qui participent à la validation des données selon un processus dit de "consensus".

La solution peut être exploitée à l’échelle mondiale dans de nombreux secteurs d’activité, et notamment celui de services financiers. Les systèmes blockchain facilitent la conformité réglementaire en offrant des pistes de vérification.

Des entreprises de premier plan, à la fois au sein et en dehors du secteur financier, ont manifesté leur intérêt pour le déploiement de la technologie d’Allfunds dans le cadre de divers projets. Les capacités uniques d’Allfunds Blockchain en matière de confidentialité et d’anonymat, ainsi que l’expérience et l’expertise de ConsenSys, contribueront fortement à la poursuite du développement de l’écosystème Enterprise Ethereum.

Ruben Nieto, directeur général d’Allfunds Blockchain, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à ConsenSys pour le lancement sur le marché de cette solution blockchain révolutionnaire. Grâce à l’expertise de ConsenSys, les clients d’Allfunds Blockchain bénéficieront d’un produit blockchain unique en son genre. Nous avons choisi ConsenSys Quorum comme notre protocole d’entreprise blockchain en raison de son adoption importante dans le domaine de la blockchain d’entreprise et du développement et du support continus que ConsenSys fournit. Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans l’évolution de la technologie d’Allfunds Blockchain".

Madeline Murray, chef de produit chez ConsenSys Quorum, a déclaré : "Nous constatons un intérêt croissant au niveau mondial pour ConsenSys Quorum, le protocole open-source Enterprise Ethereum conçu pour simplifier l’utilisation de Ethereum par les entreprises. Ce partenariat avec Allfunds va permettre de proposer un riche éventail de fonctionnalités aux acteurs de la gestion d’actifs et enrichira l’écosystème avec des innovations techniques adaptées à des cas complexes de respect de la confidentialité".