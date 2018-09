Alice Ducros, 31 ans, est titulaire d’un MBA en Gestion de Patrimoine de l’ISG Paris - International Business School - et d’un Master of Economics de l’Université de Warwick – Angleterre. Elle débute sa carrière en 2009 au sein de la Maison de vente aux enchères Artcurial, où elle participe au développement du département Art Moderne et Contemporain. En 2011, elle intègre la société d’assurances vie et de retraites du Royaume-Uni, Royal London, où elle assiste l’équipe de gérants. En 2013, Alice rejoint KBL Richelieu à Paris comme assistante de gestion sous mandat puis comme Gérant de portefeuilles pour une clientèle privée, et intègre le comité d’investissement et de sélection de titres et OPCVM de la Banque Privée.

Christophe Burtin, Directeur Général de Bordier & Cie (France) S.A., déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Alice Ducros dans notre équipe, au sein de laquelle elle aura pour mission de gérer les actifs financiers d’une clientèle privée fortunée et de l’accompagner dans la durée. Sa bonne maîtrise des choix d’allocations d’actifs et de stock-picking ainsi que sa connaissance du marché de l’art vont contribuer à la poursuite de notre développement au sein de notre équipe française de 10 gérants et banquiers privés. »