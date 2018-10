Ali Rami-Yahyaoui a pour mission, le sourcing d’opportunités d’investissement, les dues diligences, le suivi du process d’acquisition et le financement des actifs auprès des banques.

L’objectif d’investissement d’AERIUM France se concentre sur des actifs core, core+ ou value-add, en fonction des stratégies des différents fonds et véhicules d’investissement existants ou en cours de création.

Anthony Khoi Président d’AERIUM France précise : « En complément de sa mission de gestion des dossiers d’acquisition en France et en tant que Responsable d’investissement, Ali Rami-Yahyaoui nous apporte son expertise et ses connaissances précieuses du marché immobilier français acquises en tant qu’expert immobilier chez CBRE. Il accompagnera par ailleurs les Asset Managers dans la réflexion et la mise en œuvre des stratégies d’investissement et de valorisation et de cession. Nous sommes très heureux de compter ce professionnel attachant dans notre équipe. »

Précédemment, Ali Rami-Yahyaoui a effectué 4 années au sein de CBRE Valuation en tant que MRICS Registered Valuer où il a notamment travaillé sur la valorisation de tous types d’actifs, pour un large portefeuille de clients nationaux ou internationaux. Durant ces années, Ali Rami-Yahyaoui a contribué à la création et au déploiement du pôle « Industrial & Logistics » et était référent pour les missions de restructuration immobilières et de reconversions. Il est également passé par le groupe d’audit financier Deloitte et par BNP Paribas REIM.

Ingénieur ESTP, Ali Rami-Yahyaoui est aussi titulaire d’un Diplôme d’études supérieures universitaires (DESUP) de la Sorbonne et du MSc Real Estate management de Glasgow Caledonian University (Écosse).