La société de gestion d’actifs continue de structurer ses équipes et son offre, une dynamique entreprise à l’arrivée de son directeur général Christophe Boulanger en juillet 2018. Rappelons que Laurence Adam, Directrice générale déléguée et Directrice des Opérations et Michel Dinet, Directeur du Développement y ont déjà pris leur fonction respectivement en novembre 2018 et en janvier 2019.

Alexandre Hezez, 44 ans, est actuaire, diplômé de l’ISFA (Lyon). Il entre en 1998 à la BAREP pour travailler sur le marché des taux scandinaves. Il rejoint ensuite la Banque CPR en tant que risk manager en charge du risque de marché pour les activités de compte propre.

De 2000 à 2006, associé à la création de la Française des Placements (devenue la Française AM), en tant que gérant actions et diversifié, il est également responsable de la recherche quantitative. Il développe notamment des fonds actions internationales.

Il devient en 2006 associé et directeur général délégué de Roche-Brune. Responsable de la gestion, il gère les produits d’actions internationales et les produits d’allocations d’actifs pour la clientèle institutionnelle.

A partir de 2008 il développe la gestion de fonds d’allocations d’actifs et patrimoniaux, en tant que directeur de la gestion de Convictions AM, dont il est associé fondateur.

Il rejoint en 2014 Auris gestion pour prendre en charge la création du pôle Auris Investment manager dédié au développement de la gestion OPCVM. Directeur de la gestion collective, stratégiste et allocataire, il avait tout particulièrement en charge la gestion opérationnelle des produits diversifiés et d’allocations d’actifs.

Christophe Boulanger souligne : « Alexandre va prendre une place centrale dans la construction de notre proposition de gestion. Il dispose d’une expérience reconnue dans les domaines dont il aura la charge au sein de Richelieu Gestion. Sa volonté de construire au plus près des attentes des clients et sa détermination à développer un projet d’équipe constituent des atouts précieux pour notre structure, engagée dans un processus important de redéploiement de son offre de services. »