Alberto travaillait chez Blackrock Investment Management où il a été Directeur Général et Responsable Clientèle Institutionnelle Italie pendant plus de dix ans. Auparavant, il travaillait chez Franklin Templeton Investments et a commencé sa carrière chez JP Morgan Private Banking à Milan.

Dik van Lomwel, Directeur EMEA et LatAm, souligne : « L’Italie, l’Espagne et le Portugal sont des marchés importants pour nous où la croissance est forte. Nous avons donc créé ce nouveau poste pour optimiser les synergies dans la région. Alberto a 17 ans d’expérience avec des institutionnels avertis et je suis ravi de l’accueillir dans notre équipe. »

Neuberger Berman a construit une forte présence locale en Europe du Sud après avoir ouvert un bureau à Milan en 2011 et établi une présence à Madrid en 2015. La société a également recruté en 2015 une équipe de Private Equity basée à Milan (NB Renaissance Partners).

Alberto Salato ajoute : « Neuberger Berman a établi des bases solides dans la région en s’associant avec les investisseurs locaux et en apportant de nombreuses stratégies innovantes pour répondre à leurs besoins d’investissement, sur les marchés liquides et non liquides. Je suis ravi de rejoindre cette société et de travailler avec les équipes de Milan et de Madrid pour renforcer notre présence et la qualité de nos services auprès d’une clientèle croissante et en constante évolution. »