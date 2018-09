Fort de 15 ans d’expérience dans les services financiers et le conseil, Richard Zhu va prendre la tête d’Alantra en Chine en tant que Managing Partner. Linda Wang devient Director et John Hang Vice-Président.

Dans le même temps, Iñigo Mateache (Director), qui affiche 11 ans d’expérience au sein d’Alantra, a été transféré au bureau de Shanghai où il prendra la tête des activités des fusions-acquisitions transfrontières pour la Chine.

Alantra, la banque d’investissement internationale indépendante dédiée au mi-market et à la gestion d’actifs, renforce son équipe en Chine avec l’arrivée de trois banquiers d’affaires seniors en provenance de Lincoln International et d’un senior Director de son équipe européenne.

Fort de 15 ans d’expérience dans les services financiers et le conseil, Richard Zhu va prendre la tête d’Alantra en Chine en tant que Managing Partner. Spécialisé dans le conseil sur le mid-market, M. Zhu a conseillé avec succès aussi bien des entrepreneurs chinois que des multinationales dans le cadre de cessions d’activités en Chine. Il était jusqu’à présent Managing Director chez Lincoln International. Il avait auparavant travaillé pour Morgan Stanley Huaxin Securities, Bain & Company et Chinese Mutual Fund Companies.

Mr. Zhu is est accompagné par Linda Wang (Director), qui a travaillé chez Lincoln International pendant plus de 10 ans et a lancé l’activité de cette société en Chine. John Hang (Vice-Président), fort d’une expérience de 7 ans en banque d’investissement, rejoint également Alantra.

La nouvelle équipe chinoise d’Alantra compte à son actif plus de 15 opérations de fusions-acquisitions et joint-ventures en Chine au cours des cinq dernières années, avec un total agrégé de transactions de plus de 1 milliard de dollars à travers différents secteurs sur le marché chinois, dont l’automobile, la chimie, la robotique industrielle et la santé.

Commentant son arrivée, M. Zhu déclare : « Rejoindre Alantra est un challenge motivant et je me réjouis par avance de contribuer au développement d’un groupe qui a su développer une telle présence internationale. De mon point de vue, le mid-market et le conseil des opérations de fusions-acquisitions côté vendeurs sont à un tournant en Chine. Avec une équipe désormais renforcée, Alantra va être en mesure de nouer des relations dans la durée avec les clients chinois comme internationaux du mid-market, et ainsi développer une présence majeure en Chine ».

Avec ce nouveau développement, Alantra entend améliorer l’accompagnement de ses clients en Chine en facilitant leur accès à sa plateforme de services tant à l’international que sur le marché domestique ; cela améliorera également de manière significative la capacité d’Alantra à identifier des opportunités pour ses clients. Parmi les transactions récentes, on peut citer la cession par Argos Soditic de BMF Group à l’allemand Rantum Capital et au chinois Cedarlake Capital, l’OPA de ChemChina sur Syngenta (43 Md$) et l’OPA de HNA sur gategroup Holding (1,5 Md$).

Précédemment Director au bureau madrilène d’Alantra, Iñigo Mateache prend désormais la tête des activités transfrontières pour le marché chinois depuis le bureau de Shanghai. Il avait travaillé jusqu’à présent sur des operations de fusions-acquisitions, levée de capitaux et conseil en dette, principalement sur des secteurs industriels et de services en Europe.

Mr. Mateache declare : « Ces dernières années, les acquéreurs chinois sont passés d’un développement international tous azimuts à des recherches plus stratégiques et sélectives sur des marchés plus mûrs comme l’Europe, où l’excellent track-record d’Alantra lui a permis de se hisser parmi les 5 premiers conseils indépendants à date [1]. Je suis profondément convaincu que la capacité démontrée d’Alantra de conseiller les acteurs du mid-market à travers le globe va pleinement bénéficier aux investisseurs et entreprises en Chine ».