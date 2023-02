Alantra proposera une offre globale aux investisseurs, aux entreprises et aux entrepreneurs engagés pour transformer leurs modèles énergétiques, d’encourager l’innovation durable, d’investir dans des technologies d’énergie propre ou des infrastructures d’énergie renouvelable.

En s’appuyant sur ses différents métiers, Alantra prévoit de décliner l’offre du Groupe Transition Energétique au conseil et à l’investissement.

Alantra, banque d’affaires et de gestion d’actifs, annonce aujourd’hui le lancement de son Groupe Transition Energétique, qui sera coprésidé par François de Rugy, ancien ministre français de la Transition écologique et solidaire, et Nemesio Fernandez-Cuesta, ancien secrétaire d’État espagnol à l’Energie et ancien président d’Eolia Renovables.

Cette nouvelle activité fournira des services hautement spécialisés de conseil (M&A, dette et ECM), de gestion d’actifs, de technologie et de conseil stratégique aux investisseurs, aux entreprises et aux entrepreneurs qui cherchent à améliorer l’efficacité énergétique en décarbonant leurs activités ou en investissant dans des innovations dans le domaine des énergies propres et des infrastructures d’énergie renouvelable en Europe.

Pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C, des investissements de 47 trillions de dollars sont nécessaires jusqu’en 2030, dont environ 4 trillions de dollars devront être investis en France, en Italie et en Espagne. Une part substantielle de ce montant ira au secteur privé, notamment dans des projets conjuguant innovation technologique, infrastructures de production, de distribution et de stockage, et transformation des entreprises.

Alantra compte aujourd’hui plus de 65 professionnels dédiés au conseil et à l’investissement dans la transition énergétique et le développement durable au sein de ses activités. Dans le domaine de la gestion d’actifs, Alantra vise actuellement à mobiliser environ 2 milliards d’euros pour les infrastructures solaires et l’innovation dans le domaine des énergies propres, en s’appuyant sur son expérience du lancement d’Eolia Renovables en 2007.

De plus, la division banque d’affaires d’Alantra a réalisé quelque 70 transactions dans les secteurs du développement durable ou des technologies vertes au cours des cinq dernières années, notamment en conseillant Audax Renovables pour la création, la structuration et la finalisation d’un partenariat d’accès au marché avec Shell Energy Europe ; KKR pour la vente d’une participation minoritaire dans CMC Machinery au Climate Pledge Fund d’Amazon ; Solaria pour le refinancement de deux projets solaires photovoltaïques ; et BiFire pour son introduction en bourse sur Euronext Growth Milan.

Alantra a récemment pris une participation majoritaire dans Deko Data, une société nouvellement créée dont l’objectif est d’aider les entreprises à créer de la valeur grâce à des solutions d’analyse des données et d’intelligence artificielle. Alantra a mené plus de 200 projets dans ce domaine, en particulier en conseillant des entreprises globales dans l’énergie et les services publics.

François de Rugy et Nemesio Fernandez-Cuesta

"Je suis heureux d’accueillir Nemesio et François, deux experts mondialement reconnus dans les domaines des énergies propres et du développement durable", a commenté Santiago Eguidazu, Président exécutif d’Alantra. "La longue expérience d’Alantra dans ce domaine, tant dans la gestion d’actifs que dans la banque d’investissement, combinée à leur expertise, nous permettra de nous positionner à l’avant-garde de l’accélération de la transition énergétique. À l’avenir, nous prévoyons d’élargir notre offre avec d’autres services de conseil complémentaires à forte valeur ajoutée et des stratégies d’investissement pour nos clients et investisseurs."

"Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre Alantra et de travailler avec Nemesio à un moment où nous sommes confrontés à des défis critiques mais aussi des opportunités. La transition énergétique et la décarbonation de l’économie mondiale sont clairement des facteurs de création de valeur qui seront différenciants dans les années à venir, tant pour gagner en efficacité que pour générer de nouvelles opportunités commerciales durables", a déclaré François de Rugy, co-Président d’Alantra Energy Transition.

En France, le Groupe Transition Energétique d’Alantra s’attachera tout particulièrement à soutenir la croissance des start-up engagées dans la décarbonation de l’économie et l’innovation durable. Le partenaire stratégique d’Alantra, Avolta, une société de fusions et acquisitions technologiques, jouera un rôle clé dans le soutien au développement de ces entreprises.

En septembre 2022, Avolta a agi en tant que conseiller financier auprès d’Invers lors de sa série A de 15 millions d’euros menée par IDIA Capital Investissement et Agri Impact. Invers transforme les insectes en une source alternative de protéines pour l’alimentation animale, grâce à un modèle circulaire innovant qui développe des filières locales d’approvisionnement.

"La transition énergétique est un défi majeur pour notre planète et notre économie ", ajoute Franck Portais, Managing Partner d’Alantra France. "Avec le lancement de cette nouvelle activité, nous réunissons une expérience et une expertise approfondies dans l’ensemble de l’offre de services d’Alantra pour assurer le bon déploiement du capital dans le cadre de nos efforts mondiaux pour atteindre le zéro net et favoriser l’innovation durable."

"Alantra est bien positionnée pour soutenir les entreprises, les investisseurs et les entrepreneurs avec des services de conseil et de gestion d’investissement hautement spécialisés, pour transformer leurs modèles énergétiques, stimuler l’innovation durable, investir dans des technologies d’énergie propre ou des infrastructures d’énergie renouvelable", a déclaré Philippe Rodriguez, Managing Partner d’Avolta.

François de Rugy a été Président de l’Assemblée nationale de 2017 à 2018 et ministre français de la Transition écologique et solidaire de 2018 à 2019. En plus de ses missions en commission, M. de Rugy a présidé le groupe d’amitié parlementaire France-Taïwan.

Nemesio Fernandez-Cuesta a été secrétaire d’État espagnol à l’Energie de 1996 à 1998. Il a occupé des postes de direction dans des entreprises du secteur de l’énergie et des infrastructures. Il a notamment passé plus de 20 ans chez Repsol, où il était en charge des activités commerciales, de l’exploration et de la production, et directeur de l’exploitation. Il a également été président d’Eolia Renovables. M. Fernandez-Cuesta a occupé d’autres postes de direction tels que celui de président-directeur général de Diario ABC et de vice-président de Vocento. Il est chargé de cours à l’université IE (transition énergétique et changement climatique) et à l’université Carlos III de Madrid.