Alantra est intervenu comme conseil M&A exclusif pour LFPI – un acteur de private equity français indépendant – dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire indirecte et dans l’obtention d’une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les titres Umanis auprès de l’AMF.

Créé en 1990, Umanis fournit des services de consulting et d’ingénierie informatiques principalement à des entreprises françaises. La société propose des prestations de conseil sur la gouvernance IT, la gestion des ressources humaines et la gestion financière, grâce à ses compétences en matière de business intelligence, de gestion de la relation client et son insight dans le domaine digital.

La société emploie environ 2700 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 191 M€ en 2017. Elle affichait une capitalisation boursière de l’ordre de 250 M€ en juin 2018.

LFPI Group est un des principaux gestionnaires d’actifs alternatifs multi-stratégies indépendants en Europe avec plus de 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion.