Des recrutements de professionnels reconnus qui viennent renforcer Alantra en apportant des expériences de poids à son équipe parisienne. Alantra s’impose comme un acteur incontournable des fusions-acquisitions sur le midmarket, et offre un profil de séniorité et d’expertise uniques sur le marché français.

La banque d’affaires Alantra annonce le recrutement de Fabrice Scheer en tant que Managing Partner et de Nicolas Senlis en tant que Director. Ils étaient jusque-là respectivement Managing Director responsable des M&A MidCaps et Director M&A MidCaps chez UBS Wealth Management France.

Leur arrivée vient conforter la place de premier plan d’Alantra en France dans les fusions-acquisitions sur le Midmarket. Alantra se classe dans le tier 1 des conseils M&A indépendants les plus actifs en France en nombre d’opérations, avec 24 transactions de fusions-acquisitions, de financement et d’ingénierie boursière réalisées à date en 2019. Depuis sa création en 2015, le bureau français d’Alantra a conseillé plus de 80 opérations dont près de la moitié avec une composante internationale.

Fabrice Scheer, Managing Partner

Diplômé Banque & Finance de l’Université Lumière Lyon 2, Fabrice Scheer (50 ans) a débuté sa carrière chez Sofaris / CEPME avant de rejoindre Ernst & Young Corporate Finance en 1999 puis UBS en 2005. Il était depuis 2008 le Managing Director responsable de l’activité M&A MidCaps en France. Au cours des 11 dernières années, Fabrice et son équipe ont conseillé plus de 150 opérations pour une valeur d’entreprise cumulée de plus de 10 Md€.

Nicolas Senlis, Director

Diplômé d’un Magistère de l’Université Paris-Dauphine et d’un Master de la Brandeis University de Boston, titulaire du DECF, Nicolas Senlis (37 ans) a débuté sa carrière chez UBS en 2007 au sein de l’équipe M&A MidCaps dont il était jusque-là Director. Il a travaillé durant cette période sur plus d’une quarantaine d’opérations de fusions-acquisitions dans le Midmarket.

Avec ces recrutements, l’équipe d’Alantra France est désormais forte de 30 professionnels dédiés au conseil aux entreprises (fusions-acquisitions, opérations boursières, financement) dont 5 Managing Partners.

Franck Portais, CEO & Managing Partner d’Alantra : « Je me réjouis de l’arrivée de Fabrice Scheer chez Alantra, ainsi que de celle de Nicolas Senlis. Celles-ci confirment l’attractivité de notre groupe pour les meilleurs talents du marché français. Fabrice et Nicolas ont établi une excellente réputation sur le marché du conseil ; Fabrice apporte une forte complémentarité avec notre clientèle grâce à une solide présence construite dans la durée auprès des entrepreneurs ; il dispose également de relais pertinents en régions et renforce notre leadership auprès des fonds de Private Equity. »

Fabrice Scheer, Managing Partner d’Alantra : « Nous sommes ravis de rejoindre Alantra qui porte un projet ambitieux de développement d’une banque d’affaires déjà mondiale dédiée au marché des MidCaps. Composé de plus de 550 professionnels, ce réseau international constitué de 22 bureaux en Amérique, Europe et Asie, associé à de fortes expertises sectorielles nous permet d’accompagner efficacement nos clients dans tout leur projet de croissance. »