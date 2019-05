Plus des trois quarts des AUM du Groupe, qui gère 71 Mds€ d’actifs, intègrent une approche ISR et placent OFI AM parmi les leaders de la gestion ISR en France.

En 2017, la société avait déjà regroupé sous la marque OFI Responsible Solutions l’ensemble des solutions d’investissements et de services s’adressant à tous les investisseurs soucieux d’intégrer les enjeux du développement durable dans leur stratégie de placement. Une offre construite à partir d’une méthodologie d’analyse propre élaborée par notre équipe et fruit de plus de 20 ans d’expérience.

L’engouement de la part des investisseurs pour investir de manière responsable, la complexification des marchés, des techniques de gestions et méthodologies d’analyses, ainsi que la pression règlementaire nécessitent des moyens renforcés pour pouvoir accélérer et innover face aux défis à relever.

Avec l’arrivée d’Alain Pitous, comme Directeur de la Finance Responsable chez OFI AM, le groupe OFI témoigne à nouveau d’une volonté affirmée de placer la Finance Responsable comme priorité stratégique et transverse sur l’ensemble des activités d’OFI AM.

« Nous devons nous donner les moyens de nos ambitions si nous voulons franchir un nouveau cap dans la diffusion des meilleures pratiques dans nos gestions en matière de finance responsable »,souligne Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI.

Alain Pitous aura pour mission de déployer la Finance Responsable et d’innover pour diffuser largement les bonnes pratiques en matière de Finance Responsable sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de manière harmonisée et coordonnée avec les différentes parties prenantes en interne : analyses, gestions, risques, reporting, bases de données, intégration de la réglementation… Une mission pluridisciplinaire donc, qui s’appuiera sur l’ensemble des expertises du Groupe.

Alain Pitous reportera à Jean-Marie Mercadal, Directeur Général Délégué en charge des Gestions chez OFI AM.

Alain Pitous, 57 ans, bénéficie d’une solide expérience en gestions sur les principales classes d’actifs actions, taux, diversifiées et également en gestion sous mandat chez Société Générale AM où il a occupé successivement les fonctions de Gérant, puis Directeur des gestions entre 1988 et 2009. Entre 2009 et 2014, Alain Pitous a été Directeur Adjoint des Gestions d’Amundi, Responsable de la Gestion d’Amundi Patrimoine et membre du Comité exécutif d’Amundi.

Tout au long de sa carrière, Alain Pitous a démontré une conviction forte pour les gestions responsables ayant lui-même développé des gestions ISR. Avant de rejoindre OFI AM, Alain Pitous était Directeur Général Associé de Talence Gestion, une société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la gestion sous mandat pour les particuliers et la gestion de Fonds Commun de Placement en actions.

La solide expérience d’Alain Pitous à la fois dans la gestion, la connaissance des clients institutionnels et particuliers, l’ISR et le management constituent des atouts de premier ordre pour réussir dans ses nouvelles fonctions.