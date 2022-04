Alain Guélennoc, EM Lyon 1983, a rejoint le Groupe Crédit Mutuel Arkéa en 2001 comme Responsable de la Salle des Marchés ; il intègre Federal Finance Gestion en 2009 pour diriger et développer la Gestion Taux et Institutionnelle, avant d’être nommé Directeur Général en 2017.

Il précise : “Federal Finance Gestion a su se transformer et innover au fil de ses plus de 40 ans d’existence ; aujourd’hui, nous gérons plus de 45 milliards d’euros pour des clients institutionnels de premier ordre et pour une clientèle retail. Avec nos équipes, nous adaptons en permanence notre gestion et nos produits aux marchés et aux attentes de nos clients”.

Pour Sébastien Barbe, membre du Comité Exécutif du groupe Crédit Mutuel Arkéa “Cette évolution dans la gouvernance de Federal Finance Gestion va permettre de poursuivre avec sérénité et détermination la croissance de la société, orientée vers la performance globale au service des ses clients”.

François Deltour, Président du Directoire d’Arkéa Investment Services, se félicite de cette évolution “Alain Guelennoc et moi possédons une longue expérience de collaboration au sein d’Arkéa Investment Services et de ses affiliés. Son expérience de la gestion d’actifs, sa connaissance de Federal Finance Gestion - et plus largement du groupe Crédit Mutuel Arkéa - ainsi que sa capacité à s’entourer de collaborateurs experts, sont autant d’atouts pour continuer à mener à bien le plan de développement moyen terme de la filiale.”