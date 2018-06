L’arrivée d’Alain Benso, au poste de Directeur du développement, s’inscrit dans la stratégie de développement de Twenty First Capital qui souhaite doubler ses actifs sous gestion à l’horizon 3 ans. Fort de plus de 16 ans d’expérience, Alain a pour objectif de structurer une offre et une équipe qu’il accompagnera sur le terrain, pour positionner Twenty First Capital comme un acteur significatif de l’Asset Management.

Alain Benso, 38 ans, titulaire d’un master en Finance de Marché (INSEEC, Paris) a débuté sa carrière en 2002 chez France Moto Assurance comme Assistant Commercial et Marketing puis il intègre en 2005 Axa France Vie Thema en tant que Conseiller Relations Partenaires. En 2007, il rejoint Sycomore AM en qualité de Directeur Régional Clientèle CGPI, où durant 11 ans, il a notamment développé la clientèle de CGPI sur la région Paris, Centre et Ouest