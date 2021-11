L’extension de la première centrale solaire flottante de France D’une puissance de 5 MWc, le projet d’extension O’MEGA 1 bis du parc solaire flottant O’MEGA 1 portera la puissance totale installée de 17 MWc à 22 MWc. Les plus de 11 000 nouveaux modules photovoltaïques viendront s’ajouter aux 47 000 déjà déployés sur l’étendue d’eau artificialisée après des années d’exploitation d’une carrière d’extraction de matériaux. La technologie Hydrelio® utilisée pour les flotteurs est la même que celle de la centrale initiale. Le solaire flottant est un véritable moyen de valorisation des plans d’eau, tout en ne créant pas de conflit d’usage avec terres agricoles. Les deux parcs combinés couvriront les besoins en électricité renouvelable et locale plus de 5 700 foyers.

De premières conclusions du suivi écologique positives

Un suivi écologique de la flore et de la faune du site d’O’MEGA1, mené par un bureau d’étude indépendant depuis l’installation des premiers flotteurs, est opéré tout au long de la vie de la centrale. Les premières conclusions, rendues au 3e trimestre 2021, soit 2 années après la mise en service de la centrale, permettent de déterminer que l’impact des panneaux flottants sur la végétation et les milieux terrestres périphériques est minime. Le plan d’eau et la végétation sont toujours utilisés en période de nidification par les oiseaux. Le site conserve sa fonction de site d’alimentation et de repos pour les espèces en halte migratoire et hivernage.

Le financement d’O’MEGA 1 bis

L’investissement total de 5,5 M€ est financé par la Caisse d’Epargne Ile-de-France pour la partie bancaire. Les fonds propres seront apportés par Akuo et le fonds MAIF Transition, véhicule d’investissement de l’assureur MAIF. AkuoCoop permettra aux citoyens et entreprises locales d’investir via une opération d’investissement participatif pour un montant de 560 000 €. Cette campagne est réservée :

aux particuliers résidant - ou ayant une résidence secondaire - dans l’un des 7 départements concernés : Vaucluse (84), Gard (30), Ardèche (07), Drôme (26), Alpes-de-Haute-Provence (04), Var (83), Bouches-du-Rhône (13)

aux entreprises détenues à 100% par des personnes physiques résidant - ou ayant une résidence secondaire - dans l’un des 7 départements concernés.

Cette opération, ouverte à partir de 50 € et sans limite de plafond, est éligible à un investissement via un Plan d’épargne destiné à financer les petites et moyennes entreprises (PEA-PME).

Un projet global qui va au-delà de la simple production d’un électron vert

En partenariat avec la mairie de Piolenc, la Fondation Akuo et les équipes d’Akuo animent régulièrement au centre aéré de la ville, pour les élèves de primaires des établissements scolaires environnants, des ateliers pédagogiques pour sensibiliser les enfants aux énergies renouvelables et à la protection de l’environnement afin de s’approprier les enjeux et les avantages d’un tel projet sur leur commune. La Ferme d’Akuo® lancée dès la mise en service d’OMEGA 1, en octobre 2019, comprend un parcours pédagogique issu de ces animations et fabriqué par les enfants, pour sensibiliser, à leurs tours, les riverains à l’agroécologie, la biodiversité et la transition énergétique.

Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo : “C’est pour nous une grande fierté d’associer à nos projets tous ceux qui souhaitent devenir acteur de la transition énergétique et donner du sens à leur épargne. O’MEGA1 et O’MEGA 1 bis, illustrent que, par l’innovation, il est possible de valoriser de nouveaux fonciers et d’éviter les conflits d’usage. Deux ans après la mise en service de cette première centrale en France par Akuo, la technologie du solaire flottant est aujourd’hui en plein essor”.