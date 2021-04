Cette opération permet à Akuo d’accroitre sa participation dans les projets et de réduire le coût de financements des centrales en profitant des conditions favorables sur le marché du crédit. Elle permet également de générer des ressources financières pour le Groupe qui serviront à financer son développement.

Phoenix : un portefeuille de projets multi-technologies et multi-géographies

Le portefeuille Phoenix comprend cinq centrales éoliennes situées en France métropolitaine et quatre centrales solaires en Corse et à La Réunion qui totalisent une capacité de stockage de 29 MWh. Ces 9 actifs renouvelables étaient initialement financés individuellement tant au niveau de la dette que des fonds propres. Akuo continuera de fournir des prestations d’asset management pour chaque centrale et d’être en charge de l’exploitation et de la maintenance.

Optimisation de la structure capitalistique, amélioration des coûts de financement

Akuo a réalisé le refinancement equity avec son partenaire financier Renewable Infrastructure Group Ltd (TRIG), ainsi qu’une société d’investissement nouvellement créée Energy Transition International Capital (ETIC). La transaction a été réalisée au travers d’obligation convertibles. Elle permet à Akuo de racheter les participations minoritaires dans les différents projets ainsi que de simplifier et d’optimiser la structure de capital. Le refinancement bancaire a fait l’objet d’un refinancement de la dette senior sans recours, à l’aide de conditions de marché plus favorable, permettant ainsi de réduire le coût de financement global du portefeuille. BPIfrance, La Banque Postale et BPCE Energeco ont participé à l’opération en tant que chef de file et BCPE Energeco en tant que Facility Agent et Security Agent.

Les équipes d’Akuo ont travaillé aux côtés de plusieurs conseillers qui ont permis de mener avec succès cette transaction et ce malgré les conditions difficiles liées à la pandémie COVID-19 : Watson Farley & Williams and Herbert Smith Freehills (documentation juridique), Herbert Smith Freehills (audit juridique), AON (audit assurance) Everoze (audit technique), Ernst & Young Advisory (revue du modèle financier), et Ester (conseil Hedging).

Eric Scotto, Président d’Akuo déclare : « Nous sommes ravis de cette transaction où nous avons atteint tous nos objectifs en termes de conditions et de flexibilité, ainsi que sur le niveau de détention des actifs, malgré les incertitudes liées à la COVID-19. Je tiens à remercier les personnes d’Akuo impliquées dans cette transaction complexe ainsi que nos partenaires financiers pour leur soutien et leur confiance. »

Richard Crawford, Directeur Infrastructure, chez InfraRed Capital Partners (Gestionnaire de TRIG) indique : « Le marché français des énergies renouvelables reste un élément clé de diversification pour le portefeuille de TRIG et nous sommes heureux d’étendre notre présence dans cette région grâce à cette transaction multi-technologies. »

Pierre Pochet, Managing Partners d’ETIC et en charge du fonds Energy Transition Europe : déclare : « Cette transaction constitue notre premier investissement et traduit notre expertise en ingénierie financière. Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle actif dans la structuration du refinancement equity et nous nous réjouissons du partenariat avec Akuo. »

Stéphane Pasquier, Directeur Général de BPCE Energeco déclare : « Par cette transaction d’envergure, BPCE Energeco démontre à nouveau sa capacité à accompagner dans la durée un acteur majeur de la transition énergétique. Nous remercions Akuo de sa confiance renouvelée en notre établissement, et plus spécifiquement son équipe de financements de projets qui a su faire preuve d’une grande expertise dans la conduite de cette opération complexe. »

Aurélien Banon, délégué financement Paris chez Bpifrance indique : « Nous sommes fiers d’accompagner Akuo dans le refinancement du portefeuille Phoenix constitué de parcs solaires et éoliens développant une puissance totale de 103MW. Bpifrance en tant que co-arrangeur avec La Banque Postale et BPCE Energeco ont permis de mettre en place une solution de financement innovante, souple et performante. Cet accompagnement de long terme de Bpifrance, Banque du Climat, s’inscrit dans notre volonté de participer activement à la transition écologique et de contribuer à la croissance de champions internationaux. »

Yannick Chaffaud, Directeur Energies Renouvelables à La Banque Postale déclare : « La Banque Postale a été ravie de soutenir Akuo ; cette opération représente une première et remarquable coopération de La Banque Postale avec Akuo, l’un des principaux producteurs d’électricité indépendants. Ce refinancement vise à apporter plus de flexibilité et d’efficacité à Akuo pour les développements futurs. Nous tenons donc à remercier toute l’équipe d’Akuo pour nous avoir confié ce mandat de co-arrangement. »