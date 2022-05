Aiven, l’éditeur de logiciels qui associe les meilleures technologies open source à une infrastructure cloud, annonce une levée de fonds en série D de 210 millions de dollars. L’entreprise atteint ainsi une valorisation de préfinancement à 3 milliards de dollars. Ce tour de table a été mené par Eurazeo, et rejoint par des fonds et comptes gérés par BlackRock ainsi que par les investisseurs existants IVP, Atomico, Earlybird, World Innovation Lab, et Salesforce Ventures.

Depuis octobre 2021, Aiven a augmenté ses effectifs de plus de 65 % et entend utiliser ce nouveau financement pour poursuivre son expansion internationale, au-delà de ses nouveaux hubs au Japon, à Singapour et en Nouvelle-Zélande, vers d’autres parties des régions Asie-Pacifique et Amérique latine. L’entreprise cherche à doubler le nombre de ses collaborateurs en 2022 afin d’aider à développer de nouvelles capacités de plate-forme et lancer un programme social et environnemental au niveau mondial. Celui -ci permettra à l’écosystème d’Aiven d’agir collectivement afin de créer des applications plus durables dans le cloud

Après des initiatives telles que la mise en place officielle d’un Open Source Program Office (OSPO) et le lancement de Cluster en 2021 (un programme d’accompagnement dédié aux startups), Aiven s’engage à démocratiser davantage l’accès aux meilleures technologies de données, à réduire l’impact environnemental des services de cloud et à accroître la diversité et l’inclusion en son sein, et plus largement dans le secteur de la technologie.

« La mission d’Aiven est d’améliorer la vie des développeurs et de les aider à créer de meilleures applications. Investir davantage dans le soutien au développement ouvert et communautaire de logiciels et à l’utilisation durable des services cloud est une extension naturelle de ce que nous valorisons et avons toujours voulu réaliser avec Aiven. » indique Oskari Saarenmaa, CEO & Co-founder chez Aiven.

« Aiven est la vitrine par excellence d’un champion né en Europe et qui emprunte une trajectoire de leadership mondial. Son approche de plateforme différenciée s’adresse véritablement à la communauté des développeurs en démocratisant l’accès aux technologies open-source hébergées sur n’importe quel cloud. L’entreprise a été rapidement adoptée par des clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, et a fait la preuve d’une croissance axée sur les produits. Chez Eurazeo, le développement durable est un élément clé de nos stratégies d’investissement. Le fait qu’Aiven s’engage à ce point à combiner un profil financier exceptionnel avec le développement durable a renforcé notre conviction de démarrer une aventure commune avec eux pour bâtir la plateforme de référence pour les développeurs. » Zoé Fabian, Managing Director chez Eurazeo - Growth.