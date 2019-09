Aive : la première IA créative spécialisée dans la vidéo

La mission d’Aive : simplifier, automatiser les étapes de création et de post-production de vidéos, tout en garantissant leur distribution. Sa technologie permettra aux marques et aux entreprises de générer de manière automatisée, grâce à l’IA, de nouvelles vidéos personnalisées.

Concrètement, Aive permettra de rendre le film vidéo « élastique », en termes de formats (téléphone, tablette, ordinateur, etc.), de durées (30, 20, 10 secondes, etc.), mais aussi de l’adapter à toute une gamme de produits et de l’associer automatiquement à son contexte de distribution. Un choix à la carte.

« Aive est la première solution vidéo au monde permettant de créer de nouvelles expériences vidéo intelligentes. Aive deviendra le meilleur ami des marques et des créatifs ! » explique Olivier Reynaud CEO et co-fondateur Aive.

La technologie, disponible en 2020, permettra aux marques de faire d’importantes économies de post-production vidéo, de gagner un temps précieux …. « 74% de créatifs déclarent passer plus de 50% de leur temps sur des tâches répétitives et peu créatives ». (Étude Adobe Nov.18) …et d’optimiser leurs retours sur investissement.

Chez Aive la qualité et le respect artistique seront garantis, grâce à une forte collaboration « homme-machine », ou plus précisément entre des experts créatifs Aive, en provenance d’agences de création reconnues, et l’IA créative. Cerise sur le gâteau, Aive permettra la génération d’étude, l’audit en temps réel, et la transparence totale des statistiques de diffusion et d’attention publicitaire.

Notre ambition : créer le plus grand studio vidéo au monde, intégrant une IA créative

Aive fait le pari de l’innovation en créant la première « intelligence artificielle créative », dédiée à la vidéo. Cette technologie ambitieuse relève d’importants enjeux et challenges technologiques pour repousser l’état de l’art actuel.

« Nos précédentes expériences d’entrepreneurs et notre expertise font que nous connaissons parfaitement le chemin pour construire une technologie innovante, robuste et opérationnelle rapidement » indique Rudy Lellouche COO et co-fondateur Aive.

Le besoin d’accéder à une telle technologie d’IA créative est d’autant plus important qu’il existe aujourd’hui autant de combinaison de formats et de durées de vidéos que d’expériences pour chaque utilisateur.

Aive prévoit de déployer sa technologie sur plusieurs marchés, où l’usage de la vidéo est en forte croissance, comme la publicité vidéo en ligne, les réseaux sociaux, l’e-commerce, les plateformes ou encore la publicité TV segmentés.

Ces marchés, représentent aujourd’hui à l’échelle mondiale, plus de 3000 milliards de dollars.

De nouvelles perspectives créatives sans limites et de « precision marketing » vont s’ouvrir aux marques et entreprises grâce à Aive. Aive a pour objectif d’équiper les marques en direct et de réunir sur sa plateforme d’IA l’ensemble des acteurs de la chaine, dans un esprit de neutralité et de performance.

Disponible à partir de 2020, la plateforme d’IA créative intéresse déjà d’importantes marques telles que L’Oréal et Club Med.

Un premier financement de 2.5 millions d’euros

La jeune société Aive bénéficie à son démarrage d’un financement de 2.5 millions d’euros (seed round) majoritairement en provenance de Business Angels et de figures du digital : Guillaume Lestrade (Meero), Pauline Duval (Groupe Duval), Rachel Delacour (Zendesk), Angélique Gérard (iliad), Kevin Polizzi (Jaguar Network), Renaud Visage (Eventbrite), Guillaume Penot (ex Moët Hennessy), Aurélie Jean Phd (In Silico Veritas), Hervé Labeille (TETU/HLA Partenariat TV), Pascal Lorot (Choiseul). Financement réalisé avec le soutien de partenaires régionaux (région Occitanie) et de la BPI.