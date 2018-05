Aircall, qui connaît déjà une croissance exponentielle, entend accélérer le développement de son logiciel de téléphonie “on demand”. Ce dernier s’intègre à l’ensemble des outils de l’entreprise du marché (CRM, helpdesk, etc.).

Aircall consacrera également une partie des fonds au recrutement des meilleurs talents pour renforcer ses équipes en Europe et aux États-Unis. 100 postes sont d’ores et déjà à pourvoir entre Paris et NYC.

"La plupart des outils utilisés par les entreprises ont été redéfinis ces dernières années pour leur permettre une meilleure collaboration et une plus grande flexibilité interne. Cependant, plus il y a d’équipes, moins le système téléphonique est connecté au reste des outils de l’entreprise", a déclaré Ben Tompkins, Managing Partner chez Draper Esprit. "L’équipe d’Aircall est la mieux positionnée pour changer cela, c’est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l’idée de réaliser cet investissement."

Depuis sa création en 2014, des milliers d’entreprises dans le monde se sont tournées vers Aircall pour changer leur téléphonie et la rendre plus connectée et plus intelligente. Ainsi, plus de 3 000 clients leurs font déjà confiance. Aircall remplace les systèmes obsolètes comme les PBX ou PABX par un système de téléphonie simple à mettre en place et flexible, qui fournit des données clients pertinentes et des outils à destination des agents dès le début de chaque appel.

Aircall permet aux entreprises d’être en contact avec leurs clients, partenaires et employés de la façon la plus intuitive, complète et simple possible. Aircall révolutionne une industrie vieillissante. L’entreprise a récemment lancé Aircall Now pour intégrer les appels vocaux au sein des plateformes de messagerie, améliorant ainsi la transformation de millions de contacts mensuelles en conversation avec les clients.

"Les équipes sont, de plus en plus, à la recherche de gains d’efficacité et de productivité, rendus possibles par l’intégration du téléphone dans les outils SaaS que les entreprises utilisent au quotidien", commente Jonathan Anguelov, COO et co-fondateur d’Aircall. "Nous avons hâte d’offrir plus de valeur à nos clients, grâce à l’amélioration de nos produits et à un écosystème d’intégration plus large."

"Nous sommes ravis que Draper Esprit, Balderton Capital, eFounders et nos investisseurs historiques continuent à nous soutenir. Leur foi en notre vision et notre capacité à nous internationaliser avec succès est un signe fort"

Aircall a connu une expansion rapide grâce à des partenariats stratégiques et une forte adoption par ses clients. L’entreprise a déjà conclu des dizaines de partenariats avec les plus grands acteurs du marché tels que Salesforce, Zendesk, Intercom, Hubspot, Zoho, etc. et souhaite étendre son nombre d’intégrations à plus de 100 d’ici à 2019. La plateforme s’est rapidement développée, passant du traitement de milliers d’appels à des millions d’appels quotidiens.

"Depuis notre premier investissement en 2015, il est clair qu’Aircall répond à un besoin majeur pour les entreprises innovantes et nous avons hâte de voir le prochain chapitre de leur croissance", déclare Bernard Liautaud, Managing Partner chez Balderton Capital.