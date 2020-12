Le géant néerlandais de la grande distribution et du commerce alimentaire a eu recours pour la première fois à cet outil de financement qui lie coût du crédit et performance des indicateurs RSE. Dans le cadre de ce crédit, 3 indicateurs ont été retenus :

la lutte contre le gaspillage alimentaire ;

la réduction des émissions carbone ;

la promotion d’une alimentation saine.

L’expertise E&S de Société Générale conjuguée à ses capacités en matière de conseil et de structuration, ont été clés pour accompagner Ahold Delhaize dans la mise en place de cette opération inaugurale.

Miguel Silva Gonzalez, Vice-Président Senior et Trésorier d’Ahold Delhaize a déclaré : « Nous avons tout particulièrement apprécié la qualité de l’accompagnement et du conseil fournis par nos principaux partenaires bancaires sur cette opération. Celle-ci nous offre une plus grande flexibilité financière ainsi que les moyens de réaliser nos ambitions RSE. Le succès de notre collaboration avec Société Générale, ainsi qu’avec nos autres partenaires bancaires, confirme notre vision que c’est à travers un effort collectif que nous bâtirons la société plus responsable et durable de demain. »

Sandrine Enguehard, Responsable de la Structuration à Impact chez Société Générale a commenté : « Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner Ahold Delhaize dans cette opération qui illustre parfaitement la stratégie de Société Générale d’offrir à ses clients des solutions de financement permettant de les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux et sociaux. »