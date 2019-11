La méthanisation est une suite de réactions biologiques permettant de produire du biogaz (similaire au gaz naturel). Elle permet ainsi de valoriser des matières organiques excédentaires en produisant une énergie renouvelable et un digestat utilisable comme fertilisant. Spécialisée dans l’accompagnement des projets de méthanisation, AGRIPOWER France® propose des solutions clés en main offrant à ses clients une maximisation de leur rentabilité tout en les inscrivant pleinement dans l’actuelle volonté politique de transition énergétique. AGRIPOWER France, interlocuteur unique de l’exploitant, adresse l’ensemble des segments de la méthanisation : l’agriculture, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie de transformation de produits organiques et les collectivités.

L’introduction en bourse d’Agripower (code mnémonique : ALAGP) a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 20 novembre 2019 des 2.358.208 actions qui composent son capital dont 858.208 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1, incluant l’exercice de la clause d’extension. Dans le cadre de l’offre, 149.253 titres ont été cédés par LYCE Conseil SARL, pour une valeur de 1 million d’euros.

Le prix de l’offre a été fixé à 6,70€ euros par action La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 15,8 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 6,75 millions d’euros.

L’Offre a connu un véritable succès auprès des investisseurs institutionnels et individuels. Le Placement Global a été sursouscrit 4,03 fois et l’Offre à Prix Ferme a été sursouscrit 1,9 fois.

Agripower vient rejoindre une cohorte de plus de 60 Cleantech actives sur les marchés d’Euronext, dans un univers varié allant du stockage d’énergie, en passant par la production d’énergie verte ou encore la construction. Ce sont près de 2,5 milliards d’euros qui ont été levés par ces sociétés depuis 2016. Cette introduction succède notamment à Hoffman Green Cement Technologies, acteur du ciment décarboné, ou encore à Boostheat, créateur d’une chaudière écologique.

Lors de la cérémonie d’introduction, Eric Lecoq, Président Directeur Général d’Agripower France a déclaré : « Nous sommes heureux de l’accueil très enthousiaste réservé à Agripower à l’occasion de cette introduction en bourse sur Euronext Growth. Il s’agit d’une étape-clé pour le développement notre société et nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels qui nous ont fait confiance en participant à cette opération. Les fonds levés vont nous permettre d’accélérer notre stratégie de croissance et de faire d’Agripower l’un des acteurs français clés de la transition énergétique. »