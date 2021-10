Agora Partners, créé en 2013, est un cabinet de conseil français spécialisé dans la transformation des fonctions de Gouvernance, de gestion du Risque et de la Conformité. Ses profils experts accompagnent les assureurs, les banques et les entreprises des secteurs de l’industrie et des services du cadrage au paramétrage d’un SIGR.

Avec l’intégration d’Agora Partners au sein de ses activités de conseil, Optimind renforce son offre en constituant une équipe dédiée de plus de 35 consultants experts, capables d’apporter un accompagnement global (conseil/intégration/maintien) sur le Risk Management pour les acteurs du marché autour de 4 piliers clefs : Risques & Contrôles, Conformité, SIGR, Data & Cybersécurité.

Sébastien Meslet, dirigeant d’Agora Partners, rejoint avec son équipe la practice Risk Management d’Optimind en tant que principal au côté d’Alain Le Corre, partner de la practice chez Optimind depuis 2015.

« Nous accueillons avec beaucoup d’enthousiasme Agora Partners pour proposer une nouvelle étape entrepreneuriale à toute l’équipe et à leurs dirigeants autour d’un ADN commun visant une gestion globale et experte des risques avec des valeurs humaines partagées d’excellence et de bienveillance. », déclare Christophe Eberlé, CEO et fondateur d’Optimind.