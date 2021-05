Premier investissement Greenoaks dans une société française. Une des plus grosses Série B Fintech de tous les temps en Europe

La société lyonnaise Agicap, éditeur de la solution éponyme de gestion automatisée de trésorerie, annonce une nouvelle levée de fonds de $100 millions auprès de Greenoaks Capital (déjà présent chez Deliveroo, Brex, Robinhood, Coupang, Airtable, and Discord) et de ses investisseurs historiques BlackFin Capital Partners et Partech. Cette ambitieuse Série B intervient un an seulement après une Série A de $18 millions auprès de Partech et BlackFin Capital Partners et moins de 2 ans après l’amorçage de $2,5 millions auprès de BlackFin.

Cette Série B porte à $121 millions le montant total levé depuis la création d’Agicap en 2016 portant sa valorisation à plus de $500 millions.

La startup en hyper-croissance (revenus multipliés par 10 en 18 mois) développe une plateforme SaaS de gestion d’activité par la trésorerie en assurant un contrôle total grâce à des fonctionnalités de pilotage, d’analyse, de planification et d’anticipation des mouvements de trésorerie. Agicap a vu ses effectifs passer de 30 à plus de 200 collaborateurs en moins de 12 mois et a récemment étendu son activité avec succès en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. En une année, l’international représente déjà plus de 50% des revenus de la société.

« Cette nouvelle levée de fonds intervient à un moment clé de notre développement. Elle traduit notre volonté de faire d’Agicap le leader Européen de notre marché et va nous permettre d’accélérer encore notre présence internationale avec l’ouverture de 10 nouveaux pays dans les prochains mois. » annonce Sébastien Beyet, CEO d’Agicap.

La société, fondée en 2016 par Sébastien Beyet, Clément Mauguet et Lucas Bertola, se dote de moyens pour rapidement atteindre ses objectifs et compte d’ores et déjà développer ses équipes avec l’ambition d’atteindre 1000 collaborateurs d’ici 2 ans.

« Notre rythme de croissance est soutenu et nous allons recruter massivement en France et à l’étranger pour développer notre solution et apporter toujours plus de valeur à nos clients, tout en leur assurant la qualité de services qui fait d’Agicap la solution préférée de nos utilisateurs. » précise Clément Mauguet, CGE - Chief Global Expansion d’Agicap.

Plusieurs milliers de sociétés (parmi lesquelles Meero, Ornikar, Prestashop, Henaff, Blend Burger, Pizza Hut…) utilisent quotidiennement la plateforme SaaS de gestion temps réel et de prévision de la trésorerie, et comme le mentionne Lucas Bertola, CTO d’Agicap, « Notre ambition est également technologique. Nous voulons faire d’Agicap la solution de gestion financière globale des PME en Europe. Nous voulons ainsi aider tous les dirigeants à prendre les bonnes décisions et à gagner en sérénité. »

« Agicap apporte aux entreprises une visibilité exhaustive sur leur ressource la plus importante : la trésorerie. La solution fournit aux entrepreneurs et aux équipes les meilleures informations possibles pour prendre des décisions critiques. L’équipe Agicap a démontré une traction remarquable auprès des PME sur plusieurs marchés européens et en résolvant un problème auquel tous les dirigeants sont confrontés. Nous pensons que le marché potentiel est significatif et nous sommes ravis de les rejoindre dans cette magnifique aventure. », souligne Neil Shah, Partner chez Greenoaks.

« Agicap est bien plus qu’une aide de gestion de trésorerie, c’est la synchronisation des données en temps réel et l’outil intelligent pour une prise de décisions business informée. » ajoute Philippe Collombel, General Partner chez Partech. « En résumé, c’est l’outil de pilotage stratégique par excellence pour les PME européennes. L’équipe a démontré une capacité d’exécution exceptionnelle, avec une superbe trajectoire de croissance et une expansion européenne rapide. Nous sommes heureux et fiers de continuer à les soutenir dans cette aventure. »

« Soutenir Agicap depuis l’amorçage il y a moins de deux ans est une aventure incroyable. La croissance de leur équipe de 8 personnes à 200, nous démontre l’extraordinaire ambition des fondateurs. Cette période de confinement nous confirme, plus que jamais, que “le Cash est roi” pour les PME et Agicap les soutient au quotidien dans leurs prises de décisions en leur apportant une vision fiable de leur trésorerie. » commente Gabrielle Thomas, Investment Director chez BlackFin Capital Partners.