La start-up belge, issue du VIB et de KU Leuven, cible les maladies neuromusculaires

Advent France Biotechnology, société de capital-risque spécialisée dans l’amorçage en sciences de la vie, annonce aujourd’hui sa participation au tour d’amorçage d’Augustine Therapeutics. La start-up belge, qui vise à développer des thérapies innovantes contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT), a levé 4,2 millions d’euros auprès de VIB, V-Bio Ventures, PMV, Gemma Frisius Fund et Advent France Biotechnology.

Advent France Biotechnology est l’un des co-fondateurs d’Augustine Therapeutics, une spin-off du VIB et de KU Leuven créée en 2019 autour des travaux de Ludo Van Den Bosch et de Joris de Wit. La start-up se concentre sur la découverte et le développement de médicaments innovants destinés aux patients souffrant de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) et d’autres maladies neuromusculaires.

« Nous sommes ravis d’avoir participé à ce tour de financement, aux côtés des co-fondateurs et de fonds belges, dans un écosystème des sciences de la vie qui est très dynamique en ce moment », souligne le Dr. Alain Huriez, président-fondateur d’Advent France Biotechnology. « Notre credo, c’est d’investir très tôt, dès l’amorçage, pour soutenir des technologies et des recherches scientifiques solides. Nous nous engageons aux côtés des fondateurs pour les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale. »