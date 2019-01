L’opération conclue avec Catella permet à Advanzia d’enrichir son portefeuille actuel de banques et d’institutions financières de plus de 65 nouvelles banques partenaires, et d’élargir de façon significative sa présence géographique en proposant ses services à des banques dans 12 pays. Les deux parties sont déterminées à garantir une intégration rapide et transparente de leurs clients, banques partenaires et collaborateurs. À cet égard, la transaction prévoit le transfert d’un certain nombre de collaborateurs de Catella qui viendront rejoindre les 157 membres du personnel d’Advanzia à la conclusion de la transaction.

Roland Ludwig, CEO d’Advanzia, a déclaré : « Cet accord souligne notre ambition de devenir l’un des principaux fournisseurs de solutions de cartes de crédit. En 2018, le portefeuille de cartes de crédit d’Advanzia a enregistré une croissance organique considérable, avec l’acquisition de plus de 300 000 nouveaux clients. Le rachat des solutions de cartes de paiement de Catella nous permet de renforcer la part de marché de notre gamme professionnelle Omnium et de consolider notre position de partenaire de confiance des solutions de cartes de crédit clé en main pour les banques privées et les institutions financières. »

Knut Pedersen, CEO du groupe Catella, a ajouté : « Durant tout le processus, il était indispensable que notre partenaire soit à même de comprendre les exigences de nos clients et d’y répondre. Catella a décidé de céder ce volet de son portefeuille à Advanzia qui s’est imposé comme un acteur solide et crédible sur le marché des solutions de cartes de crédit. Je suis convaincu qu’il continuera à proposer à nos clients un service haut de gamme. »

Cette opération constitue la seconde acquisition menée par Advanzia, après le rachat en 2017 du portefeuille de prêts de My Money Bank en France, qui a considérablement renforcé la position de l’entreprise sur le marché français des cartes de crédit.

La conclusion du contrat de cession d’actifs doit intervenir en mars 2019.