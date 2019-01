La société va renforcer son bureau londonien ouvert l’année dernière et prévoit deux ouvertures en Europe cette année. Sur place, des équipes commerciales et opérationnelles seront recrutées pour être toujours au plus proche des annonceurs et de l’écosystème TV.

Côté produit, Admo.tv va étoffer son offre avec de nouveaux insights quant à l’impact de la TV non seulement sur le digital mais aussi sur la notoriété ou encore le trafic en magasin. La société annonce également le lancement d’un outil de prédiction média offrant aux annonceurs la possibilité de construire en amont le meilleur plan média TV pour atteindre leurs objectifs dans une vision d’achat TV à la performance.

Pierre Figeat et Baptiste Brunin, fondateurs d’Admo.tv, expliquent : « Avec cette levée, nous nous donnons les moyens de nos ambitions : devenir la première plateforme de mesure et d’amplification TV en Europe. Nous voulons mettre le produit au centre de nos développements et proposer simplement la meilleure mesure TV du marché. Suite à cette levée, nous allons muscler notre expansion internationale, notre offre et nos partenariats pour continuer à accompagner les annonceurs de la manière la plus efficace possible. Enfin, nous testons déjà de nouveaux modes d’achats TV à la performance, main dans la main avec nos clients et partenaires afin de construire ensemble la TV de demain ».